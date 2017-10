30 editoriales lo rechazaron por ser “demasiado gay”

Charlie Matthews se enamoró de Madonna en su noveno cumpleaños. Su fuerte personalidad y el respeto hacia las temáticas queer, hicieron de la cantante poco menos que una referencia vital, un gurú intelectual o una deidad para Matthews. De ahí en adelante, Matthews habría consultar con su legado escrito cualquier tipo de duda, ya estuviera vinculada al bullying, a la integración en la universidad o a los altibajos de la vida amorosa.

Esa podría ser la sinopsis de The Madonna of Bolton, el libro que hace 12 años escribió Matthew Cain y del que Matthews es protagonista. Para su autor, la escritura de este libro es de lo que más orgulloso se ha sentido en su vida.

Sin embargo, después de tanto tiempo intentando publicarlo, la respuesta más repetida entre las más de 30 editoriales con las que ha contactado su agente ha sido que “este libro no venderá porque es muy gay, y Madonna está acabada”.

“Muchos dicen que la novela no es lo suficientemente comercial y un editor le ha dicho a mi agente que los temas gays no venden”, ha asegurado Cain a The Guardian.

Detrás de este discurso editorial, se esconde primero y se manifiesta después la necesidad de dar pábulo a una parte de la sociedad que está silenciada y que puede ofrecer, a través de la literatura, mecanismos de ayuda para que empaticen los sectores más chapados a la antigua.

El rechazo editorial debe estar motivado, entonces, por el hecho de que las líneas en las que se mueve The Madonna of Bolton rompen con todos los esquemas de la dirección editorial heteronormativa impuesta por alguna entidad no visible.

Porque si no es así, no se explica.

Con todo, el propio Cain ha impulsado una campaña de crowdfunding que demuestra la homofobia en la que está amparada la justificación editorial: en apenas una semana ha llegado al 105% —y subiendo— de la financiación prevista para promocionar el libro.

Así , The Madonna of Bolton destapará las vergüenzas de las editoriales que lo han rechazado y se terminará publicando, demostrando además que en contra del discurso de la industria, sí existe un mercado para él.