Todas las alegrías y preguntas que nos plantea la serie sobre García Márquez

De Aracataca a Estocolmo es el nombre provisional de la serie que se está fraguando sobre la vida del escritor colombiano García Márquez. Una especie de Started from the bottom, now I'm here que pretende expresar el cómo un hombre de provincias llega a ser galardonado con el mayor premio posible para un escritor.

Tras dos años de preproducción ligada a la investigación en profundidad sobre la vida del autor colombiano, el grupo que desarrolla el proyecto ha señalado que: “Esta es la primera serie sobre la vida del internacionalmente reconocido y aclamado Gabriel García Márquez que no es documental”, así como que: “ incluirá incredientes de acción, suspense y pasión, a través de anécdotas inéditas de la descripción imaginativa y supersticiosa del personaje”

La serie, que constará de tres temporadas de trece capítulos cada una, pretende llamar la atención de una plataforma tipo HBO o Netflix para que sufrague los gastos del proyecto. Para ello se espera que a lo largo del mes que viene esté grabado el capítulo piloto que sirva de reclamo.

Una de las grandes dudas que deja la noticia es si la serie le bailará el agua a García Márquez.

El asunto es que el periodista Plinio Apuleyo, uno de los mejores amigos de Gabo y autor de varios libros sobre él, ha sido uno de los guionistas principales. Con lo cual, parece bastante improbable que se puedan representar casos como la posible implicación del autor de Cien años de soledad en el narcotráfico (para saber de lo que hablamos, recomendamos esta entrevista a Popeye) o la polémica entre el escritor colombiano y Vargas Llosa.

Que se pueda ver materializada la serie o no, depende del talento y la capacidad de Sergio Cabrera —el director— y Hugo León Ferrer —el productor— para venderla. Que muestren algo más que la cara puramente humana de Márquez, también depende de ellos y de Apuleyo. Aunque sea como sea, seguro que el resultado final no deja indiferente a nadie.

(Vía Sinembargo.mx)