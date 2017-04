Zurita: el documental sobre el poeta que se echó amoniaco en los ojos

No hay arte sin sufrimiento. Así lo entendí con diez años en un capítulo de Aquí no hay quien viva fruto de una conversación entre dos actores. Paco, el del videoclub, le decía a Roberto que Modigliani sufrió de tuberculosis, que Van Gogh se cortó la oreja por amor y cuestionaba si su drama era no pasarse la última pantalla del Final Fantasy.

Escribió Raúl Zurita en 1984 a modo de introducción de su libro Anteparaíso (Visor) que: “ El hecho es que hacemos literatura, arte música, sólo porque no somos felices. Eso son todos los libros que se han escrito, todos los grandes trabajos de arte. No hemos sido felices”.

Y es cierto. La obra de casi cualquier autor moderno está ahogada por clonazepam y demás fármacos pertenecientes al grupo de las benzodiacepinas. Y si no es eso son las drogas. Y si no, la última solución posible: esa que conocen bien David Foster Wallace y Sylvia Plath.

Raúl Zurita, sin embargo, ha afrontando el sufriento desde la poesía y la performance. Lo mismo da escribir en el cielo “Mi dios es dolor” o “Mi dios es ghetto” que masturbarse en público bajo un acto llamado “No puedo más”. Lo mismo da un poema sobre la localidad de Pisagua y el plano figurado o poético que lo pueda caracterizar que quemarse una mejilla con hierro ardiente o arrojarse amoniaco en los ojos.

Se trata de no querer ver lo que está obligado a ver.

Una venda en los ojos y una pluma en la mano para hablar de la dictadura de Pinochet y las torturas que sufrió en las bodegas del carguero Maipo junto a 800 personas. Una venda en los ojos y una pluma en la mano para hablar del Parkinson que adolece desde hace más de dos décadas.

Primero admiración, después amistad y por último, un documental que aúna ambos conceptos.

Todo apunta a que así es el proceso de creación del documental que ha dirigido la cineasta chilena Alejandra Carmona sobre la vida de Raúl Zurita. La directora profundiza en la vida del autor de Purgatorio a través de un seguimiento por su entorno más inmediato: encuentros con poetas mapuches, pintores como Juan Castillo y reuniones familiares constituyen el metraje.

Carmona conoció a Zurita como parte de un trabajo de campo para una película —que permanece inconclusa— que hablaba de la vida después de la muerte.

Cautivada desde los 17 años por sus versos y presumiblemente emocionada por conocerle, esta cercanía supuso una ocasión pintiparada para dar forma a lo que hoy conocemos como un documental sobre la vida de Zurita.

“Como buen ateo, aunque de una tradición católica cristiana, le interesó el tema. Y me dijo que poca gente hablaba sobre la muerte y explora esta temática, y que le interesaba mucho porque de hecho trabaja con eso en sus poemas y, a nivel personal, con su enfermedad de Parkinson, que así se plantea la cercanía de la muerte, con el deterioro paulatino de cómo uno se va apagando”, ha dicho Carmona al periódico chileno El Mostrador.

El documental verá la luz en el festival de cine Visions du Reel que tendrá lugar entre el 21 y el 29 de abril en Suiza. Hasta que esté disponible para el resto de mortales seguro que pasa un tiempo, hasta entonces nos conformaremos con el tráiler y con su obra poética, publicada por Lumen el año pasado.