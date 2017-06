Un hombre devuelve un libro a una biblioteca 52 años después de tomarlo prestado

Más vale tarde que nunca, habrá pensado el nuevo héroe anónimo de internet.

Igual que cuando le dejas un libro a un colega, no te lo devuelve y ya lo das por perdido. Así se habrá sentido Martha Church, la directora de la biblioteca de Connecticut. 51 años, 8 meses y 9 días después de la fecha límite (el 29 de septiembre de 1965) ha llegado al centro un ejemplar que se creía ya olvidado de entre las estanterías de la biblioteca.

Más de medio siglo para leer Who has seen the wind, una novela del canadiense William Ormond Mitchell. Desde que lo sacó de la biblioteca hasta que lo devolvió ha dado tiempo, incluso, a que se hiciera a una película de título homónimo. También a que muriera en 1998 el autor del libro. Incluso a que el hombre pusiera el pie en la luna y mandara un robot a Marte.

El plazo para la devolución vencía el 29 de septiembre de 1965 y el personaje anónimo enviaba el libro esta semana añadiendo la siguiente nota: “ Siento haber tardado tanto tiempo”.

Resulta inevitable pensar en los posibles castigos que podrían imponer desde el centro: en mi universidad eran tres días de sanción por cada día que estuvieras sin devolverlo. De ser igual, hasta los descendientes de quinta generación nadie podría tomar ningún libro. En esta biblioteca la multa es de 15 centavos por cada día de retraso, aunque habría que saber cuál era el sistema de penalización en 1965 y si tiene carácter retroactivo.

Sin embargo, todas estas elucubraciones resultan ya inútiles. La directora del centro ha asegurado que no habrá multa alguna. Suponemos que es porque, al menos, ha tenido la deferencia de devolverlo.