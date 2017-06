Se descubre una obra inédita de Edith Wharton

Los escritores a veces pueden ser como volcanes y permanecer años y años inactivos para más tarde, incluso después de muertos, erupcionar y publicar una obra. Lo ha hecho Piglia -que pidió que sus diarios se publicasen progresivamente en el futuro-, Sylvia Plath - de quien recientemente se han encontrado unos poemas inéditos-, y ahora Edith Wharton.

Se ha encontrado una obra de teatro inédita de quien fuera la primera escritora en ganar el Pulitzer así como una de las pocas reporteras que ejerció como tal durante la Primera Guerra Mundial.

Nominada tres veces para el Nobel de Literatura, Wharton escribió, antes de ser novelista, el guion de una obra de teatro en 1901, cuando tenía 39 años. Y es ahora, 80 años después de su muerte, cuando se ha encontrado La sombra de una duda, que es como se llama la obra.

Los académicos que han dado con el manuscrito -la Doctora Laura Rattray y la profesora Mary Chinery- están, lógicamente, tremendamente ilusionados y este entusiasmo se ha contagiado entre los estudiosos de Wharton, ya que no se conocía nada sobre esta obra.

La obra trata sobre una enfermera cuyo matrimonio no pasa por sus mejores momentos: su marido se entera de que la enfermera ayudó a la primera esposa de éste a morir. Y ha sido encontrada entre los archivos que posee la Universidad de Austin.

Lo más gracioso del asunto es que no es la primera vez que se encuentra un documento de Wharton que nadie esperaba: en 2015 un académico descubrió un breve relato en la parte trasera de un manuscrito.

Además, recientemente Círculo de Tiza ha publicado El arte de perder. Una vida en cartas un libro con algunas de las misivasde Scott Fitzgerald y, en una de ellas, habla de Wharton: “Nos perdimos a Edith Wharton por un día. Ayer se marchó a París y no regresará hasta la temporada próxima. No es que me importe, aunque la conocí en Nueva York y es una gran dama muy distinguida que luchó por lo que se debía luchar con armas de la edad de bronce cuando había muy poca gente que lo hacía”.