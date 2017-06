11 libros para descifrar el convulso presente político de Reino Unido

Tras la convocatoria sorpresa de elecciones generales por parte de Theresa May el pasado abril, las redacciones de todo el mundo se volcaron en comprender y tomar el pulso del presente político del Reino Unido.

Como detalla Margaryta Yakovenko en un análisis exprés de los comicios que se celebrarán este jueves, lo primero que debe tenerse en cuenta es que estos no serán un mero trámite para los conservadores: las encuestas ya colocan el partido laborista de Jeremy Corbyn a solo un punto del partido de Theresa May.

El Brexit, por supuesto, es uno de los puntos calientes que ha marcado la campaña, pero las preocupaciones de los ciudadanos británicos van mucho más allá: el terrorismo, un sistema sanitario en riesgo, la inmigración, el polémico "impuesto a la demencia"…

Sin embargo, las encuestas no son siempre la mejor manera de radiografiar a una sociedad. Los anhelos y los miedos, el orgullo y la impotencia, el desasosiego y las esperanzas: todo ello está cifrado también en las novelas, en los poemas, en los ensayos y en los cómics que esta produce.

La cultura no es una mera superestructura de lo económico-político, pero su discurrir transcurre en paralelo. Por ello, hemos seleccionado algunas lecturas que pueden servir para descifrar el presente político del Reino Unido y descubrir no solo qué preocupa a sus ciudadanos, sino también, y más importante, las razones por las que les preocupa:

1. ‘Swing Time’, Zadie Smith

Zadie Smith se ha convertido en un icono cultural británico y, ahora, su figura ha permeado también en su obra. Swing Times es, entre muchas otras cosas, una novela sobre el multiculturalismo, escrita en primera persona, sobre el poder y la lucha de clases en una sociedad poscolonial: sobre el significado –y las dificultades– de ser mestiza en Inglaterra.

Ahora que el partido conservador de May coloca la inmigración y la seguridad en el centro del debate electoral, el tejido multicultural de la sociedad inglesa se verá tensado como nunca y su resistencia puesta a prueba. Por ello, tanto la novela como la figura de Zadie Smith pueden ayudarnos a entender las dificultades venideras, pero también son una buena razón para la esperanza.

2. ‘El Establishment. La casta al desnudo’, de Owen Jones

Es uno de los autores más influyentes de la izquierda política británica según The Telegraph. Owen Jones trascendió las fronteras del Reino unido con su análisis sobre la demonización de la clase obrera. Pero con este nuevo libro, Jones fijaba su atención en el otro extremo de la sociedad: la casta política y económica que domina su país.

Además, en las elecciones primarias de 2015 respaldó a Jeremy Corbyn, de modo que sus ideas sobre la transformación política que debe experimentar la sociedad británica no son para nada desdeñables.

3. ‘The Nothing’, Hanif Kureishi

Tras el referéndum que llevó al brexit, se habló mucho del conflicto generacional y de las implicaciones que las diferentes cosmovisiones políticas podían tener de cara al futuro de su nación.

La novela de Kureishi escenifica ese abismo. A partir de la figura Waldo, un famoso director de cine ahora en decadencia física y moral, explora un Londres también decrépito. Kureishi propone una confrontación entre el narcisismo exacerbado y la precariedad de la vejez: dos caras de una sociedad que no quiere verse a sí misma, incluso cuando, como en el caso de Waldo, están encarnadas en un mismo individuo. Un Jano cuyas dos cabezas van siempre por libre.

4. ‘Cómo ser mujer’, Caitlin Moran

Otro elemento clave para entender los resultados de las elecciones pasará por saber qué ha motivado a las votantes.

Quizá el mejor libro para comprender lo que significa ser mujer hoy en día en Gran Bretaña sea el de Caitlin Moran. A medio camino entre el ensayo y la autobiografía, nos arroja a la cara sus experiencias no solo como mujer y como feminista, sino también como hija de una familia numerosa y proletaria.

5. ‘Nacionalismo banal’, Michael Bilig

Esta semana Theresa May centraba la atención mediática debido a unas polémicas declaraciones sobre la supresión de derechos humanos en caso que fuera necesario hacerlo en nombre de la seguridad nacional. Sin embargo, el Reino Unido no sería la primera gran potencia mundial en utilizar la amenaza terrorista como argumento para endurecer la soberanía nacional: Francia lleva años en estado de emergencia.

I'm clear: if human rights laws get in the way of tackling extremism and terrorism, we will change those laws to keep British people safe. pic.twitter.com/8EfUJYUDMK