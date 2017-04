La hermosa agonía de Twitter: así es la última autora de la Alt Lit

«Y no hallé nada en que posar los ojos

que no fuese recuerdo de la muerte».

Estos versos que Francisco de Quevedo le dedicó a su patria y a su cuerpo bien podrían aplicarse a la lenta y hermosa agonía de Twitter.

Para hallar esos recuerdos de la muerte basta leer nuestros timelines, caducos, que se llenan de mensajes institucionales, de nostálgicos periodistas y de exhibicionistas rezagados.

La red que un día fue el centro de nuestra vida social hoy se muestra decadente y anquilosada; los movimientos literarios que surgieron de ella —esencialmente, la alt-lit— han perdido la fuerza de la que gozaban o se han institucionalizado, entrando en los modelos de producción de la literatura al uso.

¿Qué fue de los Tao Lin, Megan Boyle, Mira Gonzalez, Jordan Castro, Steve Roggenbuck...? Algunos hacen series televisivas de gran presupuesto, otros escriben en importantes sellos editoriales, la mayoría han optado por desaparecer.

is "had a nightmare i was pregnant with your child" a chill text or no — darcie wilder (@333333333433333) 6 de abril de 2017

Sin embargo, de vez en cuando siguen surgiendo libros que tratan de desmentir esta visión. Libros como so sad today, de Melissa Broder, o el reciente literally show me a healthy person, de la escritora estadounidense Darcie Wilder.

Wilder, nacida en 1990, se ha dado a conocer como creadora de tweets autoconscientes, irónicos y abrumadoramente sinceros en los cuales reflexiona sobre temas frecuentes en la literatura millennial: lo absurdo de las relaciones personales en la era de Internet, el duelo por la pérdida de un ser querido, etc.

there hasn't been a moment where golden girls hasn't been playing in my apartment for 2 months pic.twitter.com/oX3eM7EQac — darcie wilder (@333333333433333) 6 de abril de 2017

Su principal canal de expresión ha sido Twitter, donde acumula más de 70K seguidores y que le ha llevado a trabajar para medios como MTV.

A partir del lenguaje desarrollado en esta plataforma, Darcie Wilder ha escrito un libro raro, emocionante y muy divertido, cuya portada hecha con paint y letra helvética recuerda a los años dorados de la alt-lit.

ever since i threw out all my clothes except for white jeans i have to eat all my meals pantless — darcie wilder (@333333333433333) 5 de abril de 2017

El libro se subtitula a novel, pero en realidad su estructura es mucho más fragmentaria que la de una novela: acumulando reflexiones, historias y frases que parecen sacadas de su propio muro, Wilder construye una reflexión sobre la ansiedad que supone vivir en el mundo contemporáneo.

¿O en el de los principios de 2010?

Esta duda —que no es, en sí, algo negativo— persigue a literally show me a healthy person: ¿renacimiento de la Alt Lit, que algunos declararon muerta hace casi tres años, o nostalgia de una forma de comunicar las cosas que ya no se dirige exactamente a nosotros?

Es posible que haya un poco de ambas cosas, pero habrá que esperar a la literatura que cree la nueva generación de escritores nacidos a finales de los 90 para confirmarlo.