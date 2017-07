La crítica literaria más poderosa del mundo anuncia su retirada

La noticia debería poder concentrarse en una frase muy simple: Michiko Kakutani se retira.

La sola pronunciación de su nombre evoca lo que ha significado esta periodista para la literatura mundial. Y lo ha significado todo.

Si hace unas semanas afirmábamos de Pamela Paul, la editora de la sección de literatura de The New York Times, que de ella dependía que en EEUU se leyeran unos libros y no otros, de Michiko Kakutani se puede decir directamente que es quien permite que existan los autores que los escriben.

Thank you to readers for your kind words - i deeply appreciate!will continue to write about culture, politics and books. — Michiko Kakutani (@michikokakutani) 28 de julio de 2017

"Permita", sí. No en vano su propio periódico ha anunciado su retirada calificándola de "respetada" y "temida".

Respetada, porque que autores tan dispares como Zadie Smith o David Foster Wallace llegaran donde han llegado se debe en parte a las críticas de Kakutani. Temida, también, porque el hecho de que no conozcas a muchos otros autores del panorama anglosajón se debe igualmente a sus opiniones.

Consagrada con el premio Pulitzer, ha estado 38 años escribiendo sobre libros en The New York Times. De entre sus publicaciones, además de las reseñas dedicadas a escritores noveles y figuras que se estaban consagrando, destacan sus artículos sobre la literatura relacionada con el 11 de setiembre de 2001; también sus obituarios han recibido gran atención; y ha de señalarse la importancia que progresivamente han ido tomado los escritos que dedicaba a grandes figuras políticas, en especial a las biografías de expresidentes de los Estados Unidos.

De hecho, el artículo que el pasado setiembre dedicó a una biografía de Hitler, escrita por Volker Ullrich y dedicada a los años de ascenso de su ascenso al poder, fue leída como una crítica velada a Donald Trump.

Algo que, por cierto, no puede extrañar a quienes la siguen en Twitter, ya que Kakutani lleva un tiempo hablando largamente de política. Y, de hecho, con la oficialización de su retirada, se ha anunciado que seguirá colaborando con The New York Times para comentar la actualidad nacional.

Para resumir su trayectoria, se ha publicado un artículo recopilatorio con sus críticas más influyentes.

Algunas, si bien no siempre están dedicadas a primeras novelas, sí que fueron cruciales para la recepción pública de sus autores. De entre ellas, destacan las que dedico a Menos que cero, de Bret Easton Ellis; a La broma infinita, de David Foster Wallace; a Dientes blancos, de Zadie Smith; a Las correciones, de Jonathan Franzen. Otras, simplemente, se ocupaban con brillantez de libros de autores ya consagrados, como las que escribió de Toni Morrison, Vladimir Nabokov, Richard Ford, Lorrie Moore, Thomas Pynchon, Joan Didion, Don DeLillo o Philip Roth.

Por supuesto, una trayectoria tan larga en una posición tan relevante no la ha mantenido al margen de agrias polémicas. Una de las más relevantes fue la que se produjo con J.K. Rowling, ya que a la escritora británica le sentó mal que la reseña del último libro de la saga se publicara un día antes que el libro, considerándolo una afrenta para sus millones de fans.

También en sintomático el artículo que le dedicaba David Daely en Salon, titulado "Michiko Kakutani se vuelve loca, otra vez", en el que se muestra escandalizado porque la periodista reseñara en verso un poemario de Calvin Trillin.

En resumen, podemos decir que el director de The New York Times, Dean Baquet, no exageraba al decir que "en las últimas cuatro décadas, nadie ha tenido un rol más importante a la hora de guiar a los lectores a través de la vida literaria del país que Michi". Incluso Barack Obama, durante su mandato, se reunía con la periodista para discutir el rol que los libros debían tener los libros en el sistema educativo.

Todo esto —y más, mucho más— es lo que significa esta frase: Michiko Kakutani se retira.