Te han mentido: no llevas ningún artista dentro

La creatividad se ha convertido en un concepto-saco en el que cabe casi cualquier cosa. Ha pasado a significar una ambigua capacidad transversal de la que deberíamos gozar todos: emprendedores, estudiantes, políticos, decoradores de interiores, agentes inmobiliarios. Todos, y no solo en el aspecto profesional: la creatividad, nos dicen, es una cualidad importantísima en nuestro desarrollo personal.

El "creador" ha dado paso al "creativo", es decir, a aquel que ya no se define por lo que hace sino por lo que es. Una personalidad flexible y multidisciplinar que se asocia a la pureza de la niñez, a la innocencia de quien todavía no ha visto su entendimiento amoldado por las convenciones y los estrechos límites de los conceptos.

"Pensad fuera del marco", nos repiten. Pero lo que nos enseña la ilustradora alemana Anna Haifisch en The artist (Reservoir Books) es que pensar fuera del márgen es un privilegio. Puede pensar fuera del marco quien tiene una piscina de bolas en la oficina y una pecera con carpas koi importadas de Kioto, quien retoza en lugar de trabajar (por aquello de 'love what you do' / 'do what you love').

El protagonista de sus historietas, por el contrario, es un ente improbable que se pasea por los extrarradios del mundo del arte, cuya soledad y abandono son principalmente políticos. Haifisch lo explica desde la comicidad de lo cotidiano: una cama en el suelo, migajas de galletas en las sábanas sucias y procastinación sin sentido para atemperar la angustia existencial.

Pero no se detiene en el humor costumbrista: también recorre a la denuncia sarcástica de la hipocresía de un mundo resplandeciente y cínico, hecho de inauguraciones y galerías, de presentaciones y encuentros, de networking y colegueo. Tras el buenrollismo de diseño, el artista de Haifish está hecho un ovillo, aislado en su habitación vacía, aplastado por ese mismo imperativo de ser feliz.

En The Artist, "el artista que llevas dentro" ha dejado de ser una metáfora cursi para describir acertadamente la transformación del capitalismo en su fase postindustrial: el capital cultural, la capacidad de moverse, es lo que define la nueva clase que, no en vano, Richard Florida bautizó como "la clase creativa".

Por el contrario, como analizaron Boltanski y Chiapello, la incapacidad de mostrarse flexible, desplazarse y reinventarse es lo que define la explotación moderna: ser creativo no es algo que pueda darse al margen de las condiciones socio-económicas. El artista de Haifisch sufre la neurosis del creador, el miedo de la página en blanco, sí, pero su humillación va mucho más allá: nos descubre el salvajismo de un ecosistema cultural en el que la explotación consiste precisamente en el blanqueamiento de las condiciones de explotación.

En pocas palabras: leyendo a Haifisch descubrimos que la procastinación y la angustia también son políticas.