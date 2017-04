14 comentarios machistas que las escritoras tienen que soportar a diario

Cuando el pasado Día Internacional de la Poesía publicamos un reportaje sobre el acoso a las poetas españolas, algunos lectores lo llamaron “retrato de los micromachismos literarios”. Por un lado celebramos el entusiasmo y las ganas de debate con las que el texto fue leído por tantas personas, pero por otro nos preguntamos: si para muchos el acoso sexual y el abuso de poder es “micro” y no “machismo”, ¿qué serán entonces otro tipo de burlas, humillaciones o paternalismos a los que una escritora ha de enfrentarse en su entorno? ¿Micro-mini-machismos?

Bueno. Pues si lo queremos, llamémoslos así. Microminimachismos. Pero al menos llamémoslos. Aireémoslos. Pongámosles el dedo en la llaga porque sólo denunciándolos estaremos más cerca de erradicarlos...

Porque el caso es que en Estados Unidos, y por iniciativa de Joanne Harris, un puñado de escritoras hartas de plantar cara cada día a este tipo de comentarios, han comenzado a usar el hashtag #ThingsOnlyWomenWriterHear (en español también podría ser algo así como #CosasQueSoloLasEscritorasTienenQueAguantar) y a llenar Twitter de situaciones sexistas a las que han tenido que enfrentarse a lo largo de su carrera.

Bromas, descalificaciones, comentarios crueles y salidas de tono a las que seguramente nadie les habría sometido en el caso de ser hombres.

Y sí, ya sé que alguno o alguna, al leer esta última frase pensará que “quizá lo que pasa es que son malas escritoras” o que “ay, pues no saben encarar una mala crítica”, pero no. Estos microminimachismos son reales. Y ocurren cada día. Y no ayudan a que un terreno tan supuestamente libre, igualitario y luminoso como es el de la literatura consiga ser, por una vez, muy libre, muy igualitario, muy luminoso.

De todos los tuits publicados en las últimas horas, hemos seleccionado los que nos parecen más representativos y los que deseamos que nunca más nadie, sea hombre o mujer, tenga que escuchar:

"You know, you don't write like a woman. I like it." #ThingsOnlyWomenWritersHear — Victoria/V.E. Schwab (@veschwab) 18 de abril de 2017

("¿Sabes? No escribes como una mujer. Me gusta")

#ThingsOnlyWomenWritersHear "I don't usually read books by women but I actually enjoyed yours." — Deanna Raybourn (@deannaraybourn) 18 de abril de 2017

("No suelo leer libros de mujeres, pero los tuyos los disfruto)

"(Patronizing shoulder pat) It's great you're doing this now before you start having kids!" #ThingsOnlyWomenWritersHear — Jourdan Rodrigue (@JourdanRodrigue) 18 de abril de 2017

("Está muy bien que te dediques a esto antes de tener hijos")

"It's great that your husband lets you do that." #ThingsOnlyWomenWritersHear — Racheline Maltese (@racheline_m) 17 de abril de 2017

("Genial que tu marido te deje dedicarte a esto")

#ThingsOnlyWomenWritersHearSo do you write romance or kids books? — Kate Elliott (@KateElliottSFF) 17 de abril de 2017

("¿Entonces escribes novela romántica o infantil?")

"You better get a book out now, once you have a baby, it's all over." #ThingsOnlyWomenWritersHear — Rogue Revis (@bethrevis) 18 de abril de 2017

("Mejor que publiques ahora el libro, cuando tengas un bebé se habrá acabado todo")

"You write horror novels? Isn't that a little dark for you?" #ThingsOnlyWomenWritersHear — Courtney Vanden Bos (@C_K_Bos) 19 de abril de 2017

("¿Escribes novelas de terror? ¿No es un poco oscuro para ti?")

"So, you write romances?""No.""Oh, you must write chick lit, then." #ThingsOnlyWomenWritersHear — Jodi Picoult (@jodipicoult) 18 de abril de 2017

("Entonces escribes romántica." "No." "Ah, pues tendrá que ser chick lit")

"Good thing you're a writer so you can stay at home with your baby." #ThingsOnlyWomenWritersHear — Rogue Revis (@bethrevis) 18 de abril de 2017

("Perfecto que seas escritora, así podrás quedarte en casa con tu bebé")

"But your husband puts food on the table." (I've been the main breadwinner in my family for 20 years). #ThingsOnlyWomenWritersHear — Joanne Harris (@Joannechocolat) 17 de abril de 2017

("Pero tu marido es el que trae la comida" —He sido yo quien ha alimentado a todos en casa durante 20 años—)

"you're cute. you'll be successful as a writer."::pats me on the head::.... re my women empowerment script #ThingsOnlyWomenWritersHear — Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 18 de abril de 2017

("Eres guapa, tendrás éxito como escritora")

you just get published because you're a woman and there are more opportunities for that kind of writing #ThingsOnlyWomenWritersHear — Molly McLaughlin (@mollysgmcl) 19 de abril de 2017

("Te han publicado sólo porque eres mujer y hay más oportunidades para esa clase de escritura")

"You write really well for a woman." #thingsonlywomenwritershear — Melanie Schmitz (@MelsLien) 19 de abril de 2017

("Escribes muy bien para ser una mujer")

"So, is this book something guys would like, too?" #ThingsOnlyWomenWritersHear — E.A. Hennessy (@EA_Hennessy) 19 de abril de 2017

("Bueno, ¿y este libro tiene algo que a los chicos también les pueda gustar?")