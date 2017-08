10 cosas estúpidas y embarazosas que te han pasado y te volverán a pasar

El despertador de Becky Barnicoat suena cada día a las 6 de la mañana; se levanta y se dirige al escritorio desde el que durante tres horas dibujará todo aquello que vive cada jornada: las frustraciones cotidianas, las sorpresas irritantes, las situaciones ridículas, las idiosincrasias que nos vuelven absurdos ante los demás. Barnicoat es periodista e ilustradora, aunque no sabe por qué se dedica al cómic: simplemente siente una sobrecogedora urgencia por simplificar en unas cuantas líneas nuestras extravagancias diarias. Ha trabajado para The Guardian, New Statesman, The Stool Pigeon i Five Dials, pero ahora escribe y dibuja para BuzzFeed. Sus pequeñas historietas son el sudor indeseado antes de una cita o ese selfie que te haces sin querer y te espanta y te horroriza y te obliga a cerrar el móvil: el reverso embarazoso de nuestras vidas. Porque las viñetas de Becky Barnicoat nos contemplan con la exageración con la que nos miramos cuando nadie más nos mira. Monstruos de pelo que nacen del desagüe de la ducha, la ausencia de notificaciones que nos envuelve como una noche polar o la insalvable incomunicación que nos separa de los peluqueros una vez nos sentamos en su silla.

