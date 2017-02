El de Morgan Parker es uno de esos casos raros de poeta que consigue armar cierto revuelo con unos versos de contenido político y muy potente. Eso es lo que ocurrió con su “Todo lo que quieren es mi dinero, mi coño, mi sangre”, un texto que se viralizó en 2015 no sólo por su lenguaje accesible y juvenil, sino sobre todo por su significado: una oda a las mujeres negras de Estados Unidos.

La obra entera de Parker podría definirse así, como un abanico de textos rápidos y sencillos a nivel formal, pero profundos y pesados en cuanto a sus ideas. Y aunque en este sentido su propuesta estética y de contenido sea bien diferente a las de Yahya Hassan, Rupi Kaur o Melissa Lozada-Oliva, lo cierto es que la proyección que su lucha ha tenido en los medios sí ha sido parecida.

Como los autores citados, Parker ha llevado al género poético —generalmente minoritario— un activismo político que en su caso aspira a ser mayoritario. Y lo ha hecho con éxito, porque su voz sí que ha llegado a más gente.

El feminismo, la cultura pop y sobre todo la identidad racial, son los tres puntos sobre los que orbita su poesía, que ha sido celebrada entre otros por autoras como Eileen Myles, y que recientemente ha sido recogida en un libro que lleva como título There are more beautiful things than Beyoncé (Hay cosas más bellas que Beyoncé).

En una entrevista concedida la semana pasada a Mother Jones, uno de los medios feministas y anti-Trump más importantes de su país, Morgan Parker contó la historia de cómo el nombre de Beyoncé llegó por casualidad a su poesía —en la época en la que colaboró con Lady Gaga en el maravilloso tema de Telephone— y poco a poco la estrella del pop fue quedándose y entremezclándose en su obra.

Así, mientras la figura de Beyoncé crecía hasta convertirse en icono del feminismo mainstream, Parker escribía este libro en el que “usaba la vida de esa mega estrella para poder hablar de las cosas más insignificantes de la suya propia”.

Pero aunque haya una clara inspiración y cariño hacia la cantante, There are more beautiful things than Beyoncé no es sólo una oda a Beyoncé.

El poemario también es una crítica a esa sociedad que la ha puesto en un pedestal como mujer afroamericana, mientras que el resto de mujeres negras de Estados Unidos continúan viviendo en condiciones de desigualdad y precariedad tremendas.

Entre las páginas del libro, además, aparecen otros nombres conocidos como los de Michelle Obama, Nikki Giovanni o Queen Latifah.

Y entre guerras personales, protestas universales y versos con ritmo pegadizo, Morgan Parker ha logrado escribir un poemario que sirve como ensayo contra los tiempos violentos que vive Estados Unidos, como grito para reivindicar su género y su raza, y como abrazo para dejárnoslo claro: todos podemos ser tan bellos como Beyoncé.