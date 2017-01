Así es como se construye una biblioteca con putos pasadizos secretos

La situación es conocida: el anfitrión, vestido con bata de seda y sujetando un candelabro en la mano derecha, se acerca a una de las estanterías de su biblioteca.

Entonces —tal vez preocupado por el secreto que está a punto de revelarle al protagonista, tal vez divertido por la emboscada que le espera al héroe— saca un libro, aparentemente al azar, de entre los muchos que llenan sus estantes.

Y los mecanismos ocultos empiezan a chirriar. Y las estanterías se apartan, o se doblan, o se abren, para dejar ver un oscuro pasadizo que se adentra en las profundidades de la mansión.

¿Te suena la escena?

Seguramente la habrás visto en mil películas. Pero nunca pensaste que con unos (relativamente) básicos conocimientos de programación podrías hacer algo exactamente igual en tu propia casa.

Y es que la página Instructables subió hace unos días un tutorial en el que explican al detalle cómo lograrlo, y en un vídeo que han colgado en YouTube dan una muestra del funcionamiento que tiene la biblioteca secreta que ellos mismos han construido.

Hay algunas cosas que, desde luego, son imprescindibles para que todo salga a la perfección.

En primer lugar, claro, que exista una habitación en tu casa que quieras esconder.

Pero también hay detalles menos obvios en los que seguramente no habrías pensado de no ser por el tutorial de Instructables y que podrían tener consecuencias trágicas (como dejarte encerrado de por vida en la habitación secreta): el sistema eléctrico no debería estar consumiendo grandes cantidades de energía mientras nadie usa la puerta-secreta-al-pasadizo, tiene que haber una salida de emergencia en la habitación por si el mecanismo deja de funcionar y, desde luego, las puertas deberían pararse si te pillan una parte del cuerpo.

Pero después de todo esto, queda pregunta: ¿para qué quieres una habitación secreta oculta detrás de las estanterías? ¿Qué quieres guardar ahí?

Hay muchas respuestas posibles, pero la mejor seguramente sea la de la publicación francesa Actualitté, que propone guardar en el interior oculto de tu biblioteca... otra biblioteca.