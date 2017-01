8 consejos de Tarkovsky para convertir la vida en cine (y viceversa)

I

«Creo que lo que empuja a una persona cualquiera a ir al cine es la posibilidad de tener un encuentro con el tiempo: el tiempo perdido, el tiempo fugado o aún no alcanzado. Vamos al cine en busca de una experiencia vital, pues el cine, como ninguna otra forma de arte, amplía, enriquece y concentra la experiencia material del hombre; es más, no sólo la enriquece, sino que la expande significativamente. He aquí donde reside la auténtica fuerza del cine».

II

«¿En qué consiste la esencia de una obra cinematográfica de autor? En cierto sentido, se puede decir que es una "escultura del tiempo". De la misma manera que un escultor toma un bloque de mármol y, presintiendo los contornos de su obra futura, comienza a desechar lo superfluo, así también el artista cinematográfico, tomando un "bloque de tiempo", que abarca el enorme e indiferenciado conjunto de los hechos de la vida, empieza a tallar y a desechar todo lo inservible, conservando sólo lo que serán los elementos imprescindibles de la imagen cinematográfica».

III«No hay arte que pueda compararse con el cine en cuanto a la fuerza, la precisión y el rigor con que éste es capaz de reproducir la percepción de los hechos que se dan y se modifican en el tiempo».

IV

«El arte no existe únicamente para reproducir la realidad. Debe armar al hombre frente a la vida, darle fuerzas para enfrentarse a ella. Para el arte, no es indispensable tener preparada la respuesta a ciertas preguntas. [...] El arte nos da esta fe y nos colma con le sentimiento de nuestra propia dignidad. Inyecta en la sangre del hombre, en la sangre de la sociedad, una suerte de reactivo, la capacidad de resistencia».

V

«El arte es la única de las ocupaciones del hombre que es completamente idealista, es decir, que trata de expresar el infinito. Desde un punto de vista moral, el arte posee dos características. En primer lugar, es probable que sea el único tipo de actividad superior por amor a la cual la humanidad en general existe. En segundo lugar, el arte como actividad, es altruista; esto es, no suele resultar ventajoso para quien la ejerce».

VI

«Para mí, la manera ideal de trabajar en un largometraje sería la siguiente: el autor de una película filma, en millones de metros de película, cada segundo, cada día, cada año de la vida de un ser humano, desde que nace hasta que muere. Y por medio del montaje, extrae una película de 2500 metros de longitud, es decir, una película que durará más o menos una hora y media».

VII

«Una norma es una norma, pero muy a menuda se infringe. La estrategia de acatar siempre las propias normas no es viable para todos los artistas».

VIII

«Una auténtica obra de arte no puede ser comprendida hasta el fondo, y no hay que intentarlo, porque el auténtico artista no cuenta con ello. Éste crea una imagen del mundo de tal manera que nosotros podamos mirarla, escucharla, percibirla».