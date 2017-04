La niña siria de 7 años que conmovió a medio mundo va a publicar sus memorias

La niña siria de 7 años que tuiteaba desde Alepo, Bana Alabed, va a publicar un libro sobre su vida que verá la luz en otoño. La editorial que sustenta el proyecto es Simon & Schuster.

Bana Alabed, una de las cronistas de guerra más jóvenes de la historia, lleva cerca de siete meses contando cómo es la vida entre escombros, coches de los que sólo queda el chasis y miedo.

La cuenta fue creada por su madre Fatemah con el fin de revelar las condiciones de la parte de Alepo que era controlada por los rebeldes. No obstante, la evolución del conflicto y el desplazamiento de la familia de la joven Bana a un lugar seguro en Turquía, han hecho que el mensaje llegue a centrarse en distintos focos.

Los más de 370.000 seguidores que tiene la cuenta han sido testigos de las distintas peticiones de Bana. Entre ellas sorprende la última: la joven ha agradecido a Trump los ataques aéreos.

I am a Syrian child who suffered under Bashar al Asad & Putin. I welcome Donald Trump action against the killers of my people.