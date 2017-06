¿Por qué a veces matamos a estos escritores?

Siempre me pasa. Es empezar a hablar del filósofo italiano Gianni Vattimo y me asaltan las dudas.

Lo conocí en 2008 cuando asistió a unas conferencias en Girona. A diferencia de muchas otras grandes figuras, se mostró cercano, bromeando con todos e implicándose en la celebración de las jornadas. Es lo más cerca que he estado de "conocer" a un gran filósofo. Pero por alguna extraña razón, llevo años convencido que Vattimo falleció. Tengo la certidumbre de haber leído la notícia de su muerte.

Ahora, siempre que hablo de él, debo cercionarme. Y el problema es que no solo me pasa con el filósofo italiano. Es una sensación algo recurrente: hablas con un amigo del libro que estás leyendo, que te está encantando, y cuando quieres referirte al autor no sabes si hacerlo en pasado o en presente.

Hay una serie de figuras que habitan una frontera nuestra mente. Quizá porque empezaron a publicar y destacar de muy jóvenes, y sus nombres se asociaron a los de escritores con una trayectoria más larga y consolidada. Quizá porque desde hace años se retiraron -o los retiraron- a un silencioso segundo plano. Quizá porque asociamos a los escritores con cierto malditismo que les condena a unas vidas cortas. O quizá simplemente porque somos horriblemente malos cuadrando cronologías.

Además, si 2016 fue un año horriblemente funesto para las celebridades, este 2017 no quiere irle a la zaga —por lo menos no en lo literario—. Basta con consultar el histórico de noticias en la sección de cultura del New York Times, que parece haberse convertido directamente en un agregador de obituarios de escritores.

Por todo ello, os presentamos este pequeño catálogo de poetas, narradores y filósofos que ocupan este espacio ambiguo en nuestro imaginario. Para reivindicar su vida. Para que os sorpendáis con nosotros:

1. Nicanor Parra

De acuerdo, aquí no había dudas sinceras. Sabía que el poeta chileno sigue vivo: suma ya 102 años. Pero era una excusa buenísima para resaltar una vez más su enorme figura. En todo caso, la inquietud que me asalta en este caso, y no se trata de una mala metáfora, es la de saber si Nicanor Parra es realmente inmortal.

2. Elena Poniatowska

Uno de los grandes nombres de la literatura hispanoamericana, se tiende a pensar en Poniatowska como alguien que ya ha recibido todos los premios, que ya ha sido congraciada con todos los honores. Su generación ha desaparecido, pero ella sigue en pie.

3. Toni Morrison

El caso de Morrsion es de los que te hacen dudar más por los sesgos de la crítica que por un olvido particular. Ganadora del Pulitzer en el 1988 y del premio Nobel en 1993, Morrison sigue en activo y escribiendo: en 2015 publicó la novela 'God help the kids'

4. Jürgen Habermas

Lamentablemente, Habermas es otra de aquellas figuras que asesino al menos una vez al año. Incluso desconfío de los primeros resultados que arroja una búsqueda en Google, no fuera que alguien se hubiera dedicado a cambiar las fechas en la Wikipedia. En mi mente, Habermas encarna el siglo XX y, a este ritmo, será también una de las grandes referencias del siglo XXI.

5. Noam Chomsky

Ya que abrimos la carpeta de filósofos, debemos mencionar también a Chomsky. Quizá por su larga presencia pública en televisión (especialmente su mítico debate con Foucault), tendemos a verlo como un personaje de otra época. Pero el norteamericano no solo sigue vivo, sino que, como en la mítica canción de Astrud, podría estar enamorado de una valenciana y hablando por Messenger con ella.

6. Agnes Heller

Con Heller cierro definitivamente la carpeta de filosofía. Pero había de mencionarla, ya que esta pensadora húngara no solo sigue viva, sino que es una figura clave para comprender la evolución del marxismo occidental y su transformación en la academia.

7. Gary Snyder

Este es uno de los casos más escandalosos, pues estamos hablando de un poeta beat. Es decir: de una generación que escribió hace 65 años. Pensar que todavía hay un beat entre nosotros parece hasta ridículo, inverosímil, pero es así.

8. Ida Vitale

Si lo de la generación beat parecía una exageración, lo de la poeta uruguaya es todavía más impresionante. Pertenenció a la Generación del 45, de la que también formaron parte los ya desaparecidos Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti. Sin embargo, igual que pasa con Agnes Heller, cabe preguntarse si nuestro olvido se debe más al bandeamiento sistemático de las mujeres de los panteones habituales o a una confusión nuestra.

9. Kenzaburo Oe

El escritor nipón parece que ha estado siempre aquí, con nosotros: sus libros son un bajo continúo que pasa desapercibido entre el torrente de novedades editoriales, pero que permanece inalterable. Además, hay algo de perenne en su literatura que nos prepara para aceptar que sigue entre nosotros y que no va a marcharse.

10. Alice Munro

Los cuentos de la canadiense merecieron el Nobel en 2013, y quizá eso nos recordó que Alice Munro no es la voz fría y distante que late tras las narradoras de 'Demasiada felicidad'. Munro es otra de esas autores que, pese a ser laureadas constantemente, en las grandes listas siempre quedan en un segundo plano.

11. Thomas Pynchon

Si hablamos de dudas, no podemos ignorar a nuestro gran desconocido. Sigue publicando, sí, pero la pregunta permanece: ¿sigue vivo Pynchon?