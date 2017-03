No quiero tener hijos, ¿te enteras?

Porque no quieres que los de Hazte Oír decidan el género de tu criatura; porque tienes el sentimiento paternal o maternal de una manzana reineta; porque con la que cae estás tú para traer a una persona al mundo o simplemente porque no. Porque no quieres tener hijos.

Para ti, antinatalista pro-profiláctico, ha escrito —y dibujado— Kate McDonough unas viñetas sobre la negativa a tener hijos. Recientemente traducidas al castellano por Emilia Scarso, su último bombazo de Facebook son un puñado de viñetas recopiladas bajo el título de No quiero niños (¡y está bien!).

De una sencillez brillante, el mensaje que se extrae del visionado de las viñetas es claro: Kate McDonough tiene las mismas ganas de ser madre que yo de tomarme una cerveza con Bertín Osborne.

La autora del cómic tiende a aludir a su entorno inmediato, más que a una sociedad que condiciona al ser humano desde niño con un catálogo del Toys r us orientado al desarrollo del sentimiento materno. Las viñetas remiten a las clásicas escenas navideñas familiares, en las que tíos y tías auguran que te vas a quedar para vestir santos.

Kate McDonough es una ilustradora estadounidense de 26 años que vuelca su trabajo tanto en su Tumblr como en su Facebook. Las viñetas que crea no siempre tienen un hilo en común, como es el caso de No quiero niños, sino que son temáticas aisladas con un punto de humor absurdo que te harán engancharte a sus publicaciones.