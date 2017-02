La emotiva carta que un niña de 7 años ha enviado a los planetas descubiertos por la NASA

Queridos extraterrestres:

me llamo Claudia y cuando sea mayor me gustaría vivir en el espacio. Mi papá me dijo que había tres planetas nuevos y que si quería ir a vivir allí. La verdad es que no lo sé. Porque en la tierra tengo a mis amigos y a mi perrita y también voy a la piscina todos los martes y no sé si en vuestros planetas hay piscinas. Quería preguntaros si allí tenéis piscinas. También si allí hay trabajo para mi papá. Sé que mi papá se quiere ir de la tierra porque no tiene trabajo y porque está muy triste. Mi papá es electricista y también le gusta mucho pintar. Me ha dicho que va a construir una radio para que podamos hablar con vosotros. Yo le he dicho que os iba a escribir porque a mí me gusta escribir y porque yo de mayor quiero ser escritora y escribir libros sobre las estrellas y los planetas y las galaxias. Eso a mi papá le gusta mucho, pero dice que no tiene salida. Yo no sé lo que es tener salida pero él dice que lo voy a saber cuando sea mayor. Mi papá es muy listo y muy fuerte y muy guapo. Él dice que a lo mejor en vuestro planeta no hay electricidad y que no serviría de nada un electricista pero yo le digo que si no tenéis electricidad nosotros os podemos llevar un poquito. Tenemos una linterna que no necesita pilas y que os puede gustar. Papá también dice que los planetas están muy lejos pero yo tengo un cohete lo que pasa es que no sé cómo funciona. Me lo trajeron los reyes magos y mi papá dice que ese cohete no vale pero yo creo que sí. También he visto en la televisión que a mucha gente no le gustan los extranjeros pero mi papá y yo no somos extranjeros. Muchas gracias por leer mi carta. Espero que nos podáis ayudar a mi papá y a mí. Hasta luego.

Claudia Álvarez,

23 de febrero de 2017, La Tierra.