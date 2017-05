Nietzsche escribió una carta furiosamente machista tras un rechazo amoroso

No dijo que: “Hay unos puntos de tu físico que no me terminan de convencer”, tampoco que “de caderas para abajo no me gustas”. La respuesta fue, si cabe, más sibilina. El despecho madurado en el tiempo y hecho carta. La frustración de Nietzsche por no saberse correspondido.

Tampoco era una cita anónima. Ni siquiera una primera cita.

Hacía años que Nietzsche se había enamorado de Lou Andreas Salomé: la femme fatale del siglo XIX; la mujer que dejó sin aliento al filósofo Paul Ree, al poeta Rainer Maria Rilke, e incluso a Sigmund Freud; la única mujer aceptada en el Círculo Psicoanálitico de Viena.

La escritora rusa que basó sus textos en una conjunción de términos ligados al psicoanálisis, a Nietzsche y a la sexualidad femenina, conoció al filósofo alemán en 1882.

Desde el primer momento los roles quedaron asignados: Nietzsche amaba a Lou y Lou amaba el pensamiento del autor de Así hablo Zaratrustra. Pero sólo el pensamiento.

Mientras que Nietzsche había creído encontrar en Salomé a “la única mujer capaz de entenderlo”, ella no veía en la relación posibilidad alguna de dar a Nietzsche lo que esperaba. Y rechazó su propuesta de matrimonio.

Con el ego dañado, quien dijera aquello de “Dios ha muerto” plasmó en una misiva todo lo que sentía, una vez rechazado, hacia Salomé:

Que yo sufra mucho carece de importancia comparado con el problema de que no seas capaz, mi querida Lou, de reencontrarte a ti misma.

Nunca he conocido a una persona más pobre que tú.

Ignorante pero con mucho ingenio.

Capaz de aprovechar al máximo lo que conoce.

Sin gusto pero ingenua respecto a esta carencia.

Sin cera y justa en minucias, por tozuda en general, en una escala mayor, en la actitud total hacia la vida: insincera.

Sin la menor sensibilidad para dar o recibir.

Carente de espíritu e incapaz de amar.

En afectos, siempre enferma y al borde de la locura.

Sin agradecimiento, sin vergüenza hacia sus benefactores…

De mal comportamiento.

Grosera en cuestión de honor…

Un cerebro con incipientes indicios de alma.

El carácter de un gato: el depredador disfrazado de animal doméstico.

Nobleza como reminiscencia del trato con personas más nobles.

Fuerte voluntad pero no un gran objeto.

Sin diligencia ni pureza.

Sensualidad cruelmente desplazada.

Egoísmo infantil como resultado de atrofia y retraso sexual.

Sin amor por las personas pero enamorada de Dios.

Con necesidad de expansión.

Astuta, llena de autodominio ante la sexualidad masculina.

Tuyo.

Friedrich N.

Indudablemente recuerda a la ya famosa respuesta del concursante de First Dates tras ser rechazado. Y su mensaje puede ser resumido en esto que dijo Anna Pacheco en su inteligente disección de la escena del programa: “Se cree con derecho a herir su autoestima porque han herido la suya”.

Con todo, la misoginia del gran filósofo no es algo que vaya a sorprender a quien hay leído su obra. El pensador alemán llegó a expresar cosas como: “Cuando una mujer tiene inclinaciones doctas, de ordinario hay algo en su sexualidad que no marcha bien”, “Los hombres deben ser adiestrados para la guerra y las mujeres para el recreo de los guerreros. Toda otra cosa es tontería”, o que: “El hombre ama dos cosas: el peligro y el juego. Por eso ama a la mujer, el más peligroso de los juegos”.

Ahora sólo nos queda saber si lo que escribió el filósofo estadounidense Bertrand Russell sobre la relación de Nietzsche con las mujeres podría también aplicarse al concursante de First Dates —y a tantos hombres—: “Su opinión de las mujeres, como la de todos los hombres, es una objetivación de su propia emoción respecto a ellas, que es claramente una sensación de temor. “¿Vas con una mujer? No olvides tu látigo”- pero de cada diez mujeres, nueve le hubieran arrebatado el látigo y él lo sabía, por lo que se apartaba de ellas, curan ya fado su vanidad herida con observaciones desagradables”.

Vamos, que nuestra sociedad ya nada desde hace siglos en un mar de male tears.