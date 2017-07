El brutal hachazo de J.K. Rowling a Donald Trump

Ahora que estamos a las puertas del estreno de la séptima temporada. El muro de Juego de Tronos como perfecta alegoría del muro de Twitter, Donald Trump como un caminante blanco más y los escritores en pie de guerra combatiendo desde lo alto del muro las embestidas de Trump al sentido común.

Rara es la semana que no nos deja una noticia en la que un escritor no es noticia por meterse con Trump. Entre los habituales estaba Stephen King. Sin embargo, ahora que ha sido bloqueado por el POTUS, el relevo lo ha tomado J.K. Rowling, quien también acostumbraba a responderle.

Ayer, domingo, Donald Trump publicaba uno de los tweets más raros -si hablamos de Donald Trump, refererirse a los tweets más raros son palabras mayores- que se le recuerdan. El tweet era un vídeo de la WWE editado en el que aparecía el golpeando a Vince McMahon. Y la edición del vídeo consistía en la sustitución de la cara del propio McMahon por el logo de CNN.

El vídeo, acompañado del texto #FraudNewsCNN y #FNN, integraba la ofensiva de Trump contra la coherencia de los medios de comunicación.

Lo marciano del mensaje lo volvió viral en cuestión de minutos. Tanto es así que la broma ya va por 300 mil RT's.

De ahí que J.K. Rowling no se haya podido reprimir e hiciera un paréntesis a la celebración del 20 aniversario de Harry Potter para contestarle a Trump. La respuesta fue a donde duele: a la cita de quien debería ser uno de los maestros de Donald Trump. La frase es la siguiente: "Perseverar en el cumplimiento del deber y guardar silencio es la mejore respuesta a la calumnia".

Y la mejor definición a esta acción la da el refranero popular: Donald Trump ha ido a por lana y ha vuelto esquilado.

'To persevere in one's duty, and be silent, is the best answer to calumny.' George Washington https://t.co/nvhYdTBF0P