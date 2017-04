La asociación que lucha para que las poetas españolas no caigan en el olvido

Hoy la Fundación Centro de Poesía José Hierro recibirá a Julia Uceda y a Paca Aguirre para que presenten Poemas de Cherry Lane e Itaca respectivamente. De 92 años Uceda y Premio Nacional de Poesía en 2003, de 88 Aguirre y Premio Nacional de Poesía en 2011. Las dos forman parte de la Asociación Genialogías: un grupo que nace como consecuencia de la poca visibilidad que históricamente han tenido las poetas en las editoriales, los suplementos culturales o la crítica literaria de nuestro país.

Aunque las bases de Genialogías fueron creadas en 2013 tras una serie de Encuentros de Mujeres Poetas en los que participaron autoras como Noni Benegas, Concha García, Olvido García Valdés, Aurora Luque, Juana Castro, Chantal Maillard, Chus Pato, Ángeles Mora o Ana Rossetti, la asociación no se fundó hasta 2015.

Preocupadas por impulsar voces olvidadas de nuestra literatura y coincidiendo con unas escandalosas declaraciones del editor Chus Visor, en las que dijo que: “la poesía femenina en España no está a la altura de la masculina. No hay mujeres poetas comparables a lo que suponen en la novela Ana María Matute o Martín Gaite (…). Desde la generación del 98 y todo el siglo XX no hay ninguna gran poeta, ninguna”, la existencia de un proyecto como Genialogías cobró más sentido que nunca.

Además de asociación feminista, Genialogías también es editorial desde el año pasado. Los libros de Julia Uceda y Paca Aguirre que se presentan hoy en Getafe, de hecho, forman parte de Tigres de papel, la editorial que impulsaron sus componentes y que nació gracias a un Crowfunding con el que en primer lugar pudieron ver la luz obras de María Victoria Atencia y Juana Castro.

Y aunque al acto de esta tarde tendrán acceso sólo unos pocos, el trabajo y publicaciones de Genialogías podrán encontrarse tanto en librerías como en la red, para evitar que tengan que pasar cien años del nacimiento o de la muerte de una poeta para reivindicar su obra, como está ocurriendo este 2017 con Gloria Fuertes. O para evitar, como ocurrió con las Sin Sombrero —las artistas olvidadas coetáneas a la Generación del 27—, que tenga que pasar un siglo para darnos cuenta de que existieron.