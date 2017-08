Fue elegida por la NASA entre 18.000 candidatos a astronauta, y también es poeta

Zena Cardman ha cambiado los bloques de hielo por los asteroides, las embarcaciones náuticas por las aeroespaciales, la Antártida por el espacio y los estudios marítimos por los viajes espaciales. Ha dejado de ser bióloga marina para ser astronauta.

La nueva integrante de la NASA ha dejado de estudiar un terreno del cual sólo está explorado un 5% —el océano— para sumarse a los doce privilegiados que integran la Class of 2017 del cuerpo de formación espacial estadounidense.

De entre los más de 18.000 aspirantes que suspiraban por el puesto, según asegura IFLScience, hay que buscar las razones de su selección entre sus atributos personales y en sus experiencias más que en su brillante background académico.

Además de haber cursado un máster en biología marina, una licenciatura en biología, así como distintas especializaciones en química y ciencias marinas, Zena Cardman estaba haciendo un doctorado en microbiología que ha suspendido para sumarse al equipo de la NASA.

Incredibly humbled to join the @NASA family as one of 12 #NewAstronauts - THANK YOU to so many mentors, family & friends for your support! pic.twitter.com/miOxLwM5on