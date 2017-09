Escritor de porno y guionista de James Bond: así fue el creador de tus sueños eróticos

Si el lector de estas líneas se lo planteaba, aquí tiene la respuesta: la clave para escribir un buen guion de una película de James Bond es “hacer lo mismo, pero de forma diferente”.

El consejo, si lo podemos catalogar como tal, salió de la boca de alguien que sabía lo que era escribir un guion de una película de James bond —dos, concretamente: The spy who loved me y Moonraker—.

Cristopher Wood, con dos monedas en los ojos desde hace un par de años, autor de esa frase, fue un genio.

Se hizo hueco en el mundo de las letras escribiendo el tipo de literatura que le daba dinero.

Su primera novela cosechó el éxito del Aquarius Version 3, pero en su segunda oportunidad editorial supo hacia dónde enfocar la temática para llegar al estrellato.

Hacia la pornografía.

A un ritmo de producción casi fordiano —escribía una novela cada cinco semanas—, dando forma a una saga llamada Confessions y concibiendo todo ello bajo el pseudónimo y el álter ego de Timothy Lea.

La obra de Wood contribuyó a la forja del mito, del personaje estereotipado de película porno, cuando este terreno era fértil y no estaba de clichés a reventar.

Y decimos película porno y no novela porque Wood también escribió la adaptación cinematográfica de sus obras: Confessions of a window cleaner fue la primera y la protagonizó Robin Askwith. A ésta le siguió Confessions of a pop performer y un par más.

En el campo cinematográfico el balance fue de cuatro películas con Timothy Lea como protagonista y una con Rosie Dixon ocupando ese mismo rol —la versión femenina de Confessions—. En el literario, casi dos docenas de novelas.

El mejor resumen de su vida y obra, sin embargo, lo hace él en una entrevista con The Independent de 2013: “Los libros, y más tarde las películas, recibieron terribles críticas, pero tuvieron éxito y el éxito era lo que más importaba”.