Lo que hacemos las mujeres cuando nadie nos mira

Quitarnos el sujetador y tirarlo muy lejos. Sentarnos en el sofá sin temor a que los rebordes de la tripa caigan por su propio peso y desborden la cintura de nuestro ceñido pantalón. Soñar con ser otras. Reírnos de nosotras mismas. Eructar. Eructar otra vez. Mirarnos al espejo y poner la voz que nos gustaría tener. O apretarnos los pechitos con los antebrazos hasta lograr el escote que nos gustaría llevar. O incluso recogernos la coleta y observarnos de perfil hasta adivinar cómo sería nuestra cara si lleváramos el pelo tan corto como un chico. No limpiarnos el sudor. No tener miedo a no ir depiladas. Sentirnos bellas. Sentirnos siempre bellas y divertidas como en las fantásticas viñetas de la rumano-canadiense Cassandra Calin, cuyo trabajo, según ha anunciado, podréis leer pronto en un libro, o seguir en su web, o cotillear a continuación...

Sobre el menú favorito de nuestros ovarios

Sobre la farsa de las dietas milagrosas y los superalimentos

Sobre lo que significa ser un poquito libre

Sobre el puto estrés de la vida moderna y lo que hace con nuestro cabello

Sobre nuestra a veces "maravillosa" fuerza de voluntad

Sobre las mierdas que nos pasan en el cuerpo durante el verano

Sobre el pelo cuando crece rapidísimo tras depilarnos