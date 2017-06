“Trump me ha bloqueado. Quizá debería suicidarme”

( Getty)

Una de las estrategias clásicas del género de terror consiste en no mostrarnos aquello que nos asusta.

La angustia se define por ser un miedo sin objeto: una opresión ambiental que nos oprime, precisamente porque no somos capaces de aislar la fuente de aquello que debemos temer.

Algo así le está pasado a Stephen King.

Si en el pasado fue el novelista quien atacó a Trump resumiendo su ascenso electoral explicándolo como si fuera un microrrelato de terror, esta vez ha sido el presidente quien se la ha devuelto a King en su misma moneda: bloqueándolo en Twitter.

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself. — Stephen King (@StephenKing) 13 de junio de 2017

Blocked! Condemned to an existential wasteland of Trumplessness! — Stephen King (@StephenKing) 14 de junio de 2017

Tras darse cuenta que ya no podría leer más los tuits de Trump, el escritor confesó que quizá debería suicidarse.

Pero lo que todo el mundo interpretó como un comentario irónico más, una pulla para mostrar lo poco que le preocupa no poder leer sus tweets, quizá no lo fuera tanto: basta con pasarse por la cuenta de Stephen King para descubrir hasta qué punto está obsesionado con el magnate.

De hecho, el block llegó tras una retahíla de comentarios donde King se metía con el presidente, con su equipo, con sus alianzas internacionales y con la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París.

Trump's cabinet offers a postgraduate-level course in ass-kissing. — Stephen King (@StephenKing) 13 de junio de 2017

After listening to Comey today and Trump for last 4 and a half months, I have a clear opinion on which one is the actual "nut job." — Stephen King (@StephenKing) 8 de junio de 2017

Just when you think Trump cannot possibly do anything more stupid than gun-running to the Saudis, he pulls out of the Paris Accords. OMG! — Stephen King (@StephenKing) 1 de junio de 2017

Desde el caso Covfefe, sabemos que Trump piensa con los dedos cuando escribe sus tweets. Por ello, no es de extrañar que King se haya visto sumido en la angustia existencial, en la niebla de la incertidumbre, ahora que no puede anticipar los pasos del presidente. ¿Qué debe temer? ¿Cuál será la proxima idea estrambótica y peligrosa de Trump?

Sin embargo, Stephen King ya puede respirar tranquilo. J.K. Rowling, en un nuevo paso hacia su conquista del poder, se ha ofrecido públicamente a enviarle personalmente los tweets de Trump.

I still have access. I'll DM them to you. https://t.co/MhibEYDBTg — J.K. Rowling (@jk_rowling) 13 de junio de 2017

Sin quererlo, Stephen King ha demostrado que sí, que Donald Trump todavía puede dar más miedo.