Superman patea el culo de los supremacistas blancos de Estados Unidos

Cuando el enemigo común era un ente identificable con territorio delimitado, habitantes estereotipados y características concretas, la lucha de Superman por exterminarlo se entendía en el sentido de que era la lucha en pos del bien generalizado. O lo que se entendía y entiende por el bien generalizado.

Hace ochenta años guerreó contra el KKK, treinta años más tarde fue el brazo armado de Ronald Reagan en la lucha contra el comunismo… Ahora que el enemigo está en casa y habida cuenta de que la historia es cíclica, Superman combate a los supremacistas blancos.

En The Oz Effect, el último número de Action Comics, cuando se narra el día a día de Clark Kent, su alter ego mantiene una disputa con un estadounidense racista.

Este personaje, con una bandana de los colores estadounidenses cubriendo su frente, está a punto de fusilar con un arma automática a un puñado de inmigrantes —sabemos que son inmigrantes porque hay mujeres con velo y algunos dicen frases como “Gracias a Dios”— cuando Superman hace su heroica aparición con un lacónico “Stop this”.

Teniendo ya cogido de la pechera al antihéroe, éste lamenta su situación y le pregunta a Superman que por qué le hace eso si “ellos me arruinaron y me robaron”. La respuesta del héroe apela a lo rancio de sus ideales: “La única persona responsable de la oscuridad que ahoga tu alma eres tú”.

