Saddam Hussein escribió una novela; su editor dice que recuerda a 'Juego de Tronos' y 'House of Cards'

Coincidiendo con el décimo aniversario de la ejecución de Saddam Hussein, verá la luz en Reino Unido la traducción de la novela que el dictador iraquí estuvo escribiendo hasta poco antes de ser capturado.

Según sus editores británicos este texto, titulado originalmente Ekhroj minha ya mal’un, es una mezcla perfecta de los estilos y la calidad de series como House of Cards y Juego de Tronos.

En un libro de memorias de un antiguo analista de la CIA John Nixon, recientemente publicado en Estados Unidos (Debriefing the President : The Interrogation of Saddam Hussein), el autor desvela algunos secretos más a propósito de la publicación de esta novela así como de la intensa vida literaria que llevó Hussein.

Por lo visto, al dictador le gustaba que le llamaran “presidente y escritor”, y durante toda su vida escribió narrativa, llegando a ver publicadas algunas de sus creaciones.

Aunque hasta ahora no se había editado en lengua inglesa, la última novela de Saddam Hussein sí ha sido publicada en otros idiomas. De hecho, en 2005, haciéndose eco de una publicación extranjera, The New York Times llegó a describirla como “pulp para olvidar”.

Pero el periódico estadounidense no ha sido el único en criticar la prosa de Hussein. En 2011 The Guardian también publicó un artículo en donde desmontaban el escaso talento literario del dictador, llegando a titular su pieza: “Dictator-Lit: Saddam Hussein también torturaba a las metáforas”.

Con todo, la controversia de su figura histórica, la crítica a sus metáforas terribles y las exageradas comparaciones con Juego de Tronos no hacen sino acentuar el atractivo de esta obra. Habrá que leerla.