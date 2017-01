Instagram censuró su menstruación, ahora es la poeta más famosa de Internet

La historia de la poeta Rupi Kaur no es muy distinta de la de otros jóvenes escritores de todo el mundo que se dieron a conocer a través de las redes sociales y que acabaron por alcanzar un gran éxito de público.

Kaur, cuya familia procede de la región india del Punjab, creció en Canadá. De las vivencias cruzadas (y a menudo dolorosas) que le supuso ser una niña canadiense e india en un entorno que en muchos casos no sabía aceptarla surge su poesía, sencilla y directa.

Los poemas de Kaur se hicieron famosos a través de Instagram, la red social a la que ella subía sus textos acompañándolos de pequeñas ilustraciones y en la cual su manera de acercarse a las cuestiones del sexo, la identidad y la raza le hizo reunir un grupo creciente de seguidores (hoy tiene más de 900.000).

En 2014 Rupi Kaur decidió autoeditarse su primer libro de poemas, milk and honey, que acaba de llegar a las librerías españolas bajo el nombre otras maneras de usar la boca (Espasa, trad. Elvira Sastre).

Pronto este libro se había convertido en uno de los más vendidos de Amazon.

Por ello, en 2015 Andrews McMeel Publishing decidió publicarlo en formato físico. Esto, sumado a que Instagram censuró una foto de Rupi Kaur en la que se la veía acostada —vistiendo un pantalón de chándal manchado por sangre menstrual— que luego se haría viral, generó una atención mediática que se tradujo en que milk and honey entró en la lista de los libros más vendidos del New York Times... durante 25 semanas, llegando a vender un millón de libros.

Y es que aunque el fenómeno de Rupi Kaur puede parecerse al de otros poetas que han tenido gran repercusión en las redes sociales, su proyecto tiene algo que lo distingue claramente: el feminismo y el compromiso político.

Su poesía tiene una clara conciencia del propio posicionamiento, y precisamente una de las razones que hacen que su poesía se comparta continuamente en las redes sociales es que apela a motivos raciales, sexuales, culturales y políticos que preocupan verdaderamente a sus lectores.

En PlayGround hemos querido hacerle nuestro cuestionario "Qué quedara de...", donde Rupi Kaur explica lo que significa ser una Instapoeta, una mujer canadiense de piel oscura y una escritora comprometida.

"QUÉ QUEDARÁ DE RUPI KAUR"

¿Vivimos en un tiempo en el que hay más censura que antes?

No creo que ahora haya más censura, siempre ha estado ahí. A lo largo de toda la historia diferentes movimientos sociales, políticos y económicos han reprimido a la gente cuyos pensamientos no coincidían con los de la mayoría. Quizás ahora sintamos que el miedo al "otro" está más presente. Y que ese miedo hace que gente como Trump use su poder para silenciar al "otro" descaradamente. Pero también es cierto que gracias a las redes sociales la respuesta de la gente es alzar la voz aún más alto.

¿Crees que en otra época, en la que no existieran Instagram o las redes sociales, tu poesía habría llegado a tanta gente?

Definitivamente no. Yo comencé a compartir mi poesía y mi fotografía en las redes sociales cuando estaba en la Universidad (y descubrí a una audiencia de cientos de miles de personas que conectaba con mi trabajo). Eso fue lo que hizo milk and honey [el título anglosajón de otras maneras de usar la boca] posible. Probablemente yo no estaría aquí si no fuese por las plataformas que usé, especialmente Instagram, donde posteé una imagen que se convirtió en viral. No estoy resentida por haber obtenido tanta atención gracias a esa fotografía en lugar de gracias a mi poesía. Yo no tengo suficiente dinero para pagarme una campaña de marketing y todo eso, pero sí que tengo una cuenta gratuita que me da acceso a millones de personas. ¿Eso es irreal? Yo creo que es definitivamente un sitio genial, y nuevo. No me importa que me llamen instapoeta. Solo porque haya escogido un camino poco convencional eso no nos hace ni a mí ni a mi trabajo menos válidos. La cuestión es solamente mantenerte fiel y auténtica a ti misma. Con los medios que sea.

¿Debe el escritor estar comprometido políticamente? ¿Puede no estarlo?

Yo no creo que un artista tenga que comprometerse políticamente. Cuando empecé a escribir poemas intenté escribir poemas de amor. Pero no funcionaban. Yo utilizo la escritura como una herramienta curativa, así que necesito que esta se enfrente con mis miedos. En momentos de tragedia, en momentos de dolor, siempre nos preguntamos "¿por qué, por qué, por qué?" y el arte es el núcleo. Yo prefiero leer el trabajo de Warshan Shire, Amrita Pritam o Junot Díaz, que son autores comprometidos, que el de otros que escriben hermosamente pero que no definen su posición. Sin embargo, esto no significa que otros artistas tengan que pensar lo mismo.

¿La poesía, como género, es feminista?

No sé si entiendo la pregunta... No, yo no pienso que la poesía sea feminista aunque sí haya poesía feminista. Y la mía lo es. Me he identificado como feminista desde que tengo recuerdo. El feminismo es tan interesante porque la gente se ofende mucho cuando los demás se definen como feministas. Pero es porque no saben lo que significa el feminismo. He visto a tantas personas debatir entre ellas diciendo "no creo que deba ser llamada poesía feminista porque es para todo el mundo" y yo me quedo en plan, pero si eso es lo que significa feminista, que es para todo el mundo. Estamos incluyendo a todos, y por eso es feminista, y por eso es bello.

¿Qué autoras (o autores) han construido mejor la feminidad en el ámbito poético?

Warsan Shire y Nayyirah Waheed son dos de mis escritoras favoritas. Yo no habría explorado la poesía "en papel" de no ser por la obra de Warsan. Su poesía literalmente me revolvió las entrañas. Su poesía me obligó a curarme. Fue lento, pero fue un proceso hermoso que me cambió. Yo participé en un taller de escritura con Warsan y fue después de eso que empecé a tomarme más seriamente escribir. Seguí su consejo, escribí todos los días y aquí estoy. La obra de Nayyirah es una de las más honestas y puras que he leído en mi vida. Son las dos mujeres increíblemente fuertes, atrevidas y accesibles.

Recomienda 3 autores clásicos y 3 contemporáneos.

Virginia Woolf, Kate Chopin y Amrita Pritam, aunque esta última es un clásico contemporáneo, ¿no?

Warsan Shire, Nayyirah Waheed y Junot Díaz.

¿Con qué escritor no te sentarías ni a tomar el café?

Preferiría no contestar a esta pregunta.

¿Cuál ha sido la peor crítica que han hecho a tu trabajo? ¿Cuál ha sido la peor que te has hecho a ti misma?

Yo ya no presto atención a los comentarios. En cierto momento, adquirí el hábito extraño de comprobar qué decía la gente sobre mí todos los días, por la mañana y antes de irme a la cama. Se volvió un patrón repetido y pude comprobar que estaba afectando negativamente tanto a mi trabajo como a mi humor. Yo soy una chica de piel oscura, de origen punjabi y criada en Toronto. No espero que los críticos literarios y los puristas entiendan los matices de mis experiencias, ni las experiencias de aquellos que me rodean. Y mi tradición sostiene que hay magia en la palabra escrita. Así que cómo escribo, de qué escribo y por qué escribo es cosa mía. Ya no me importa qué piense la gente. La gente van a mitificarte o a deshumanizarte, pero yo voy a crear la obra que quiero crear y tú puedes mirar o no.

Mi peor crítica ha sido dudar de mí misma. Las mujeres como yo no estamos representadas en absoluto. Yo soy una mujer de piel oscura que creció en Occidente, donde el ideal de mujer es blanca. Me convencieron de que era fea. De que no sería capaz de hacer mis sueños realidad. Y no me traté a mí misma con amabilidad.

¿Es necesario tener una experiencia traumática para escribir un libro?

No. Escribir me ayudó a convertirme en la persona que soy hoy, y me ayudó a superar algunos episodios dolorosos de mi vida, sí. Yo uso la escritura para curarme. Pero cada autor tiene sus propias razones para escribir.

Y por último, ¿es posible escribir sobre sexo sin caer en tópicos?

Yo creo que sí. Con un poco de suerte, no te habrá parecido que mis textos sobre sexo están llenos de clichés...