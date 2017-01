La autora de 'Mala Feminista' rompe con la editorial Simon & Schuster por publicar al agitador de la alt-right Milo Yiannopoulos

Roxane Gay, la escritora del famoso bestseller Mala Feminista, ha roto su acuerdo con la editorial Simon & Schuster para la publicación de su último libro, Cómo ser escuchado.

¿La razón?

Gay se enteró de que la misma editorial ha ofrecido 250.000 dólares a Milo Yiannopoulos, el periodista de la alt-right que presume de ser "el mayor supervillano de Internet", para la publicación de un libro autobiográfico. Yiannopoulos, que además publica en Breitbart, es conocido por presumir de su discurso machista, racista e islamófobo y de haber acosado por Twitter a la actriz Leslie Jones por su papel en Cazafantasmas.

La autora no se siente cómoda con la idea de estar ligada a la misma editorial que apuesta por un personaje, Yiannopoulos, que ha llegado a decir que "el feminismo es cáncer".

" No puedo dejar de buena conciencia que ellos publiquen mi libro mientras publican el de Milo. Así que le dije a mi agente durante el fin de semana que acabara con el proyecto", ha relatado la propia autora a BuzzFeed.

"Cuando el anuncio sobre el libro de Milo salió por primera vez, me sentí aliviada porque pensé que no tenía un libro con S&S y tuiteé algo por el estilo. Entonces me acordé de mi libro en TED y de que TED es una editorial de S&S. Se supone que debía enviar el libro este mes y me quedé pensando en cómo de atroz es dar a alguien como Milo una plataforma para su franco y poco elegante odio. Simplemente no podía enviar mi libro a la misma editorial", argumenta Gay.

I guess the news out. Everythjng I need to say is in my statement. I can afford to take this stand. Not everyone can. Remember that.