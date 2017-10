Adivina qué escritor hizo el ridículo hablando del 1-O

Hubo un escritor superventas que se solidarizó con el pueblo catalán.

Hubo otro escritor superventas que prefirió ironizar con ello.

Hubo un escritor superventas que condenó la violencia.

Hubo otro escritor superventas que prefirió ironizar con ello.

Hubo un escritor superventas que entendió la magnitud del problema.

Hubo otro escritor superventas que prefirió ironizar con ello.

Hubo un escritor superventas que canalizó la rabia y el miedo del 1-O en cinco palabras.

Hubo otro escritor superventas que necesitó hasta veintitrés, sólo para ironizar con ello.

This is repugnant and unjustifiable. https://t.co/10K5ajzIc3