Un libro infantil que blanqueaba ideas supremacistas ha sido retirado

La convulsa existencia de la Rana Pepe tiene un nuevo capítulo.

Se ha retirado del mercado un libro infantil llamado The adventures of Pepe and Pede, creado por Eric Hauser e ilustrado por Nina Khalova. La retirada se produce tras la amenaza lanzada por Matt Furie —creador original de la Rana Pepe— y sus abogados, que se proponían denunciar a Hauser por violación de los derechos de autor e incitación al odio.

Pero pongámonos en contexto. ¿De dónde ha salido este libro infantil? ¿A qué se debe que solo veamos memes ultraderechistas de la Rana Pepe? ¿Qué se supone que simboliza? ¿Por qué?

La Rana Pepe fue creada por Matt Furie en 2005, en un cómic llamado Boy's Club, en el que se la presentaba con un personaje bonachón y pacífico que se dedicaba básicamente a fumar marihuana y hablar por teléfono. De hecho, su frase estrella era "feels good man".

Sin embargo, en los últimos años, el personaje ha adquirido una nueva vida a través de 4chan, donde se convirtió en el meme favorito de los seguidores de Trump para expresar sus ideales racistas, antisemitas y antimusulmanistas.

El mismo Donald Trump llegó a colgar alguno de los memes en sus redes: la rana de labios gruesos, mirada adormecida y ojos llorosos se había convertido en un símbolo ubicuo.

Por ello, el pasado mes de setiembre, la Rana pepe fue oficialmente catalogada como un símbolo de odio por parte de la Liga Antidifamación, una organización norteamericana destinada a combatir la difamación del pueblo judío.

Y aunque su creador al principio parecía no estar preocupado —"creo que es una manifestación rara que se está dando justo ahora", declaró Furie para Washington Post—, terminó por hartarse: decidió publicar una página de cómic en una antología editada por por Fantagraphics, en la que daba muerte a la Rana Pepe.

Sin embargo, el asesinato simbólico de su mascota no sirvió para que dejaran de correr ranas con esvásticas, ranas ataviadas como Trump, ranas riéndose de los judíos, ranas alentando el odio contra los musulmanos.

Por ello, decidió lanzar un KickStarter para resucitar a la Rana Pepe. Esto es, quería financiar la publicación de una nueva série de cómics en los que el personaje recuperara su espíritu original y consiguiera alejar la oscuridad ideológica que ahora la envolvía.

Pero, en este proyecto taumatúrgico, se le adelantaron. Eric Hauser autoeditó un libro infantil en el que, como el mismo ha reconocido, copió descaradamente el modelo creado por Furie. De hecho, como ha reconocido Nina Khalova, la ilustradora de The adventures of Pepe and Pede, en un revelador artículo en Motherboard, Houser le pidió expresamente que copiara la Rana Pepe hasta el punto que le adjunto un tituorial sobre "cómo dibujar a la rana pepe".

Como han denunciado los abogados de Furie, el libro recogía y encubría ideas racistas y antimusulmanistas. Para que nos hagamos una idea: el mejor amigo del protagonista es Centipede, pero "centipede" es el concepto que se usa para hablar de los seguidores de Trump; el objetivo de ambos protagonistas es devolver la libertad en "Wishington Farm", luchando contra un cocodrilo barbudo, que va vestido con túnica y cuyo nombre es Alkah.

Como también ha reconocido la ilustradora, los subordinados de Alkah debían ser de barro, "de lodo casi negro", y debían tener agujeros en los ojos. Así se lo informó Hauser, que le mandó esta imagen para que se inspirara.

Hauser, en declaraciones para Dallas Morning News, se desmarcó de la acusación de supremacismo. Considera que ha transformado la Rana Pepe un símbolo conservador, pero rechaza la etiqueta de alt-right o sumpremacismo. También niega las acusaciones de racismo y antimusulmanismo: el cocodrilo con barba, afirma, es una pesadilla recurrente de su hija.

Sin embargo, ante la amenaza de litigio, ha accedido a retirar de la venta el libro. Además, Matt Furie y sus abogados han exigido que para firmar el acuerdo Hauser ha de donar todos los beneficios generados por el libro al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR, según sus siglas en inglés), una ONG que es considerada la mayor organización por los derechos civiles de los musulmanes de Estados Unidos. La cantidad que se le exige son exactamente 1.521,54 dólares.

Así, finalmente, la resurrección inesperada de la Rana Pepe habrá terminado por conseguir aquello que su creador buscaba cuando tuvo la idea de devolverle la vida: que este personaje se convirtiera en un símbolo de la lucha contra el supremacismo de la derecha nortamericana.