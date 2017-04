La política es igual que el amor, según Alex Dimitrov

La relación entre poesía y política ha sido, en la mayoría de los casos, una cuestión más casual que causal: Al-Mutamid, rey de la taifa de Sevilla, dejó algunas páginas que han llegado hasta nosotros; varios reyes de Castilla escribieron versos con mejor o peor suerte y José María Aznar casi firma un libro de poemas.

Pero en muchas ocasiones, la poesía no ha sido sino una flor blanca o sangrienta o negra en el ojal de la política: la voluntad de Platón de expulsar a los poetas de la República resulta, como poco, exagerada.

¿Qué peligro supone un poeta para la maquinaria inmensa del Estado? Y sin embargo...

La editorial estadounidense Alfred A. Knopf publicará el mes que viene una antología llamada Resistance, Rebellion, Life: 50 Poems Now ('Resistencia, rebelión, vida: 50 poemas ahora') en la cual se reúnen 50 poemas de autores recientes que exploran el concepto de "resistencia poética".

Uno de los escritores antologados es el joven poeta Alex Dimitrov, que acaba de publicar su segundo poemario, Together and By Ourselves (Copper Canyon), y cuyo poema político "The Moon After Election Day" fue ayer adelantado en el Tumblr de la editorial.

Alex Dimitrov, nacido en 1984 en Sofía (Bulgaria) pero criado en Detroit, es uno de los poetas más representativos de las últimas generaciones de escritores norteamericanos.

Dimitrov posee una origen inmigrante —algo, paradójicamente, muy típico de los artistas estadounidenses—, y tal vez por ello sus poemas enraízan aun más con la realidad que se está viviendo en el país.

El poeta, que estudió con autoras como Anne Carson o Marie Howe y que ha impartido clases de escritura creativa en varias universidades de EEUU, siempre ha tratado de situarse en el lado menos convencional del panorama literario.

Poco después de acabar sus estudios comenzó a organizar en Nueva York un salón de poesía queer llamado "Wilde Boys", desarrolla una importante actividad poética en las redes sociales (no solo como persona digital, sino como director de la web "American poets") y es parte, junto con Dorothea Lasky, de la pareja de exitosos astrólogos tuiteros llamada @Astropoets.

Pero lo más sobresaliente de la carrera de Dimitrov son, sin lugar a dudas, los poemas que ha publicado en los dos libros suyos que ha dado a imprenta hasta la fecha: el ya mencionado Together and By Ourselves y su primer poemario, Begging for It.

En ambos libros, el poeta de origen búlgaro muestra un tono muy característico, capaz de equilibrar la emoción individual y la crítica colectiva; la angustia de la existencia en Internet y la decepción de la vida en la América contemporánea; la oscura pasión por la poesía y la ingenuidad que se exige a quien quiere vivir bien.

Así, en su primer libro encontramos versos como « En los baños de Saint Mark, Hart Crane me lava el pelo». En el segundo, otros como «En el agua eres un niño sin ojos».

Los poemas de Alex Dimitrov suelen tener un narrador y cierto trasfondo narrativo, que se ve interrumpido por símbolos extraños y eficaces —« Los océanos no continuarán en el infinito. / Tampoco nuestro dinero. Tampoco este sufrimiento»— que se demuestran capaces de sacudir la conciencia del lector.

En sus mejores textos, como es el caso del que se publicará en la antología Resistance, Rebellion, Life, Dimitrov crea un ambiente en el que el amor (necesariamente fallido, insuficiente), la política y la contemplación de la belleza se igualan en su fracaso:

Estoy mirando a la Luna esta noche,

es lo más cerca que ha estado de la Tierra desde 1948

y me alivia saber que no podemos hacer nada para estropearla.

Eso no puede ser cierto, me dices, y por un momento

incluso la soledad de la Luna escapa a su aislamiento

y depende de algo más. Está vinculada.

Como nosotros y aquello que abandonamos [...].

Y sin embargo, al final del mismo poema de "The Moon After Election Day", una especie de solución parece sugerida: aunque es imposible amar sin decepción (a los estadounidenses, a tu pareja, a la Luna), es posible amar.

No existe la pureza, pero hay algo hermoso en la impureza.

Tal vez la poesía no sea un arma cargada de futuro, como quería Celaya. Tal vez un poema no baste para derrocar a un presidente estúpido o corrupto.

Pero quizás nos ayude a vivir la decepción, y a comprenderla.

[...] Estoy intentando

tan fuerte comprender este país, te digo

incluso cuando estoy a punto de fallar a la hora de amarte (lo sé)

de la forma en que la gente necesita ser amada

o sea, sin engaño, lo que es prácticamente

imposible. Pero ¿no amas a pesar de todo?, me dices,

y yo recuerdo la primera vez que te vi en una habitación

sin nadie más. ¿No amas la Luna?

Y porque es fácil decirlo, lo hago, me aseguro

de decirte que lo hago. A pesar de las noticias que conozco desde hace años:

nadie salva a nadie. Estamos en la Luna.