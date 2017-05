La poeta que se ríe de su papi y quiere llevar a su madre a fumar marihuana

Escribir un libro de memorias con 35 años está al alcance de muy pocas personas, tal vez al de alguien que murió en una cruz, de Amy Winehouse y cuatro personas más del mundo de la farándula.

Y también al de la poeta norteamericana Patricia Lockwood. Aunque, si bien es cierto, Priestdaddy —el nombre de la autobiografía publicada por Allen Lane— tiene en la figura de su padre el eje conductor de la obra.

Definido y considerado por The New York Times como una especie de Ignatius Reilly y uno de los personajes de no ficción de la década, Greg Lockwood fue padre, en el sentido religioso y familiar de la palabra. Su revelación epifánica tuvo lugar en un submarino nuclear durante la Guerra Fría y tras ver 70 veces en 88 días la película de El Exorcista. Su hija le justifica:

Póngase en su lugar. Eres una gota de sangre en el centro del océano y suena una tensa banda sonora toda la noche intercalada por los tintineos de la luz del radar. Los rusos intentan dinamitar el capitalismo y estás rodeado de delfines que saben cómo espiar y la atmosfera general es de una película de suspense.

Y como el típico personaje de serie o de película estadounidense, Patricia Lockwood cada año empezaba el colegio en una ciudad diferente: su padre, como reverendo volátil, fue encargado de perorar en misas en algunos de los lugares más sórdidos del Medio Oeste norteamericano.

Lockwood apenas esperó a los 19 años para abandonar el redil familiar. Con esa edad conoció a Jason en uno de esos chats del primitivo y desconocido Internet de principios de milenio. Fruto de alguna que otra conversación sobre poesía, Lockwood echó el resto y dos años más tarde se casó.

Se casó y se fue de casa para, años más tarde y debido a problemas económicos, volver con el rabo entre las piernas y su marido de la mano a vivir otra vez con sus padres.

Paralelamente a estos eventos biográficos, Patricia Lockwood –Tricia para sus amigas- ha ido formándose como poeta. Desde que aprendiera a leer con tres años y escribiera su primer haiku a los siete hasta ocupar las páginas de cultura de los medios más importantes de habla inglesa, el camino forjado por Lockwood ha sido pavimentado por ella misma.

Sin educación universitaria y escribiendo desde su cama rodeada de gatos, sus poemas fueron germinando entre las páginas de The New Yorker y en London Review of Books.

En 2012 publicó en Octopus Books, una pequeña editorial, Ballon Pop Outlaw Black, su primer libro de poemas. A la crítica todavía le sangran todavía las manos de aplaudir: fue considerado uno de los libros del año y ha sido elevado a la categoría de uno de los mejores libros de poesía independiente.

Dos años más tarde Penguin ya había puesto sus ojos en ella y publicó Motherland Fatherland Homelandsexuals que no hizo sino consolidarla como una realidad de lo que ya prometía ser en su libro anterior.

Paralelamente ha desarrollado, desde 2011, su actividad en Twitter, donde más de sesenta mil seguidores son testigos de sus poéticos desvaríos: Lockwood divierte a sus seguidores escribiendo parodias surrealistas con alto contenido sexual.

Prueba de ello –de lo cómico de sus tribulaciones, no de lo sexual- es que se le ha metido entre ceja y ceja llevar a su madre a Colorado a fumar marihuana, donde el consumo es legal. Aunque la madre, por ahora, rechaza la invitación argumentando que: “Para mí y para Dios seguirá siendo ilegal”.

De una confluencia entre comedia y poesía nace lo que ha sido considerado por The Atlantic Wire como uno de los mejores tweets de la historia.

Uno de los motivos que le han elevado a la categoría de una-de-las-poetas-más-importantes-del-momento es la capacidad de teñir de humor historias que encogen el corazón sin llegar a frivolizar. Surrealismo y comedia van de la mano como un velo que cubre dramas y desdichas. Como una capa que envuelve cualquier forma de tristeza con un halo de humor.