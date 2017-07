Neil Patrick Harris ha escrito un libro que va a ser legen...dario

Neil Patrick Harris sigue creando escuela en lo que a trucos se refiere. La diferencia con respecto a lo que hacía antes es que la palabra que acompaña a ‘trucos’ ha mutado. Del cortejo y la galantería a la magia. Del The Bro Code al Necronomicon. De la sitcom a la literatura infantil.

El actor que interpretara a Barney Stinson en Cómo Conocí a Vuestra Madre, el auténtico Don Juan del Siglo XXI, ha realizado su segunda incursión en la literatura. Después de escribir una autobiografía al estilo de elige tu propia aventura - Choose Your Own Autobiography-, Harris se ha lanzado al género fantástico desde la perspectiva infantil a través de The Magic Misfits.

Carter, un joven huérfano, es el protagonista del libros. En su periplo callejero se cruza con un grupo de artistas circenses que son ladrones y unen fuerzas para combatir el mal. Además, el proceso de aprendizaje mágico es recíproco: Harris ofrece al lector trucos sencillos y caseros.

Verá la luz en noviembre y forma parte de una serie de libros, al más puro estilo Harry Potter. Y el concepto de saga no es el único factor que remite a J.K. Rowling: The Magic Misfits tiene elementos de magia, aventura y amistad, según ha señalado el propio Harris.

La edad del público al que está dirigida la saga se cifra en los ocho años. Casualmente o no, una edad que casi coincide con los dos mellizos que tuvo, gestación subrogada mediante, en 2010.

“ The Magic Misfits es el tipo de series que me engancharon de pequeño. Y espero que haga eso con los jóvenes lectores”, ha dicho Harris.

Cantante, actor, bailador, mago, director -todo esto según su Wikipedia- y ahora, escritor consolidado. Con una descripción con tantas profesiones, una sólida carrera cinematográfica y estas incursiones en el mundo de la literatura fantástica, donde lo legendario no escasea, Neil Patrick Harris está haciendo leyenda en la farándula.

Y cuando haces leyenda, sólo puedes ser definido de una forma: legen, espera, dario.