Puedes ser todo lo xenófobo y machista que quieras... pero no toques a los niños

"Al cancelar el contrato para el libro de Milo, Simon & Schuster tomó una decisión económica de la misma manera en que tomó una decisión económica cuando decidió publicar a ese hombre en primer lugar".

Esta frase que publicó ayer la escritora feminista Roxane Gay en su blog, resume muy bien la cuestión literario-editorial que más ha indignado —divertido y preocupado— a los usuarios de las redes sociales en los últimos meses: la publicación de Dangerous, el libro del polemista de la alt-right Milo Yiannopoulos.

El libro saltó a todos los muros de Facebook y timelines de Twitter cuando se reveló que Simon & Schuster, el gran grupo editorial estadounidense, no solo iba a publicar esta biografía sino que además había pagado 250.000 dólares al provocador inglés en concepto de adelanto de derechos de autor.

Entonces, muchas personalidades del mundo de la cultura se manifestaron en contra de esta cuestionable decisión de la editorial, a quien afeaban promocionar una visión del mundo racista, misógina y xenofóbica. La propia Roxane Gay, de hecho, como acto de protesta, anunció que retiraría de Simon & Schuster un libro que estaba a punto de editar con ellos.

Ahora, pasado ya un largo periodo en el que el sello estadounidense ha estado defendiendo el libro de Yiannopoulos y amparándose en la "libertad de expresión", Simon & Schuster ha decidido bajarse del carro: según anunciaron ayer mismo cancelan la publicación, incluso si el libro ya era número 1 de preventa en Amazon.

¿Pero cuál es el motivo de este paso atrás? Todo parece apuntar a que la culpa la tiene un podcast de julio de 2016 de The Drunken Peasants, un programa cercano a la alt-right que se emite en YouTube. En él, Yiannopoulos (reconocido homosexual) habla de abusos sexuales y pederastia, y también se muestra favorable a las relaciones de jóvenes homosexuales con adultos, ya que según dice, estas relaciones podrían ayudar a los jóvenes a escapar de familias represivas y homófobas siempre y cuando los jóvenes sean conscientes y responsables de lo que hacen.

Here is the uncut 5 minute video of Milo Yiannopoulos advocating for Pederasty involving "13 Year old" and "older men." HIS WORDS. @Mschlapp pic.twitter.com/mAgmfpuyvu