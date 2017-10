Miles de estudiantes acosan con insultos racistas y sexistas a esta escritora

Pongámonos en situación: eres una buena poeta, escribes un buen libro que recibe premios, luego usan uno de los poemas del libro como parte de una pregunta de un examen de selectividad y al día siguiente tienes a decenas de miles de chavales de entre diecisiete y de dieciocho años insultándote de todas las formas posibles.

Eso es lo que le ha pasado a la poeta australiana de ascendencia indígena Ellen van Neerven.

D la noche a la mañana, van Neerven ha sido sometida al escarnio de unos jóvenes que no entendieron el poema seleccionado — Mango— ni la pregunta vinculada a él en la prueba que lo contenía—“Explica cómo el poeta transmite el placer del descubrimiento”—.

El acoso de los alumnos no sólo ha mostrado racismo, sino también un profundo machismo. Van Neerven ha recibido comentarios denigrantes como: “Puta, si alguna vez te veo, te tiraré esos mangos a la cara”. Incluso hay quien ha intentado humillarla cambiando su biografía de Wikipedia y añadiendo cosas como en ella: “Su poema Mango fue usado como arma de destrucción masiva por el departamento de educación de Nueva Gales del Sur”.

Year 12 students are posting racist memes about Indigenous poet Ellen Van Neerven on FB after her poem was in this year’s English exam. pic.twitter.com/X8np1GBIVc