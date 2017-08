Hubo muchas lolitas antes de 'Lolita', ¿pero se inspiró Nabokov en Dalí para crear la suya?

La duda sobre cuántas lolitas existieron antes de Lolita ha obsesionado a la crítica en innumerables ocasiones. Evidentemente, como ya contamos aquí, el mito moderno de la nínfula creado por Vladimir Nabokov no nacería de la nada: el nombre de Dolores Haze sólo pudo forjarse con los fragmentos de muchas otras niñas, jóvenes y fantasmas que poblaron la literatura con anterioridad.

Esta búsqueda incesante de lolitas más longevas que la que en 1955 se convertiría en obsesión del pervertido Humbert Humbert viene dada en algunos casos por cierta sospecha —como Michael Maar en The Two Lolitas, hay quien se ha empeñado en demostrar que lo de Nabokov podría ser un plagio— y en otros casos por la simple voluntad de hacer genealogía.

Esta voluntad, precisamente, es la que ha llevado a la investigadora de Harvard, Delia Ungurenau, a hacer públicos sus descubrimientos sobre la profunda relación que cree haber encontrado entre la obra más célebre de Vladimir Nabokov y el desconocido relato Reverie del pintor surrealista Salvador Dalí.

Según desvelaba esta semana la periodista Elizabeth Flock, la investigadora rumana está a punto de publicar From Paris to Tlön: Surrealism as World Literature (Bloomsbury), un ensayo sobre la impresionante influencia del surrealismo en corrientes literarias posteriores, y en donde aparecen detalladas varias conexiones entre las obras citadas.

Más allá de coincidencias tan evidentes como la de los nombres femeninos —Lolita en Nabokov, Dullita en Dalí—, Ungurenau cree que la influencia va mucho más allá. De hecho, Reverie no es más que el relato de un señor mayor y culto obsesionado sexualmente por una chica joven y sencilla, una sinopsis que sin duda podría aplicarse a buena parte de la historia de Humbert Humbert.

Otra de las cosas que Delia Ungurenau revela y que hemos podido conocer es el supuesto homenaje que Vladimir Nabokov habría hecho al pintor catalán escribiendo una escena en la que Lolita habla con Humbert de una pintura surrealista de una Venus medio sumergida. Por lo visto, en 1941 la revista LIFE publicó una fotografía de Dalí con un maniquí en la misma posición que se describe en la novela.

Sin duda, todas estas similitudes nos llevan a pensar que el autor ruso tuvo muy presente a Salvador Dalí en sus pensamientos mientras escribía Lolita. Pero como ya hemos apuntado, Dullita no fue la primera ni la única inspiración de la más célebre de todas las nínfulas.

Antes estuvieron otras niñas mágicas y extrañas, como Alicia Liddell o la pequeña Monelle. Antes estuvieron también las chicas perversas que poblaron el relato anónimo de Lolita secreta que Vladimir Nabokov confesó haber leído con gusto.

Y antes estuvo, por supuesto, la Lolita gitana del alemán Heinz Von Lichberg. Esa misma que Maar utilizó para justificar su acusación de plagio, y esa misma que, de acuerdo con Rosa Montero, sólo ayudó a Vladimir Nabokov a cambiar de idea con respecto al que debía ser el nombre de su protagonista: Dolores Haze, y no Juanita Dark —como según Dimitri Nabokov su padre anotaba en los primeros manuscritos—.

Hubo muchas lolitas antes de Lolita, efectivamente. Y lo más seguro es que a lo largo de los años sigan apareciendo nuevas niñas literarias que la inspiraron, porque los pasillos secretos que llevaron a Vladimir Nabokov a escribir este libro son interminables, así como las pistas y dilemas que el escritor dispersó para que nunca pudiéramos dejar de leer, buscar y analizar cada una de las esquinas de su obra.

En este sentido, el trabajo de Ungurenau será una lectura de gran interés para los amantes de esta novela. Sin embargo, hay una pregunta que ahora nos ronda la cabeza y que quizá sea interesante plantearse por primera vez.

Hubo muchas lolitas antes de Lolita, sí.

¿Y cuántos pedófilos obsesos y oscuros hubo antes de Humbert Humbert?