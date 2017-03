Poesía terapéutica para luchar contra la demencia

En el auditorio Forge de Basingstoke, en el condado de Hampshire, Inglaterra, se dio el pasado 6 de marzo un gran paso, si no para curar la demencia, sí para desenterrar viejos pensamientos en personas aquejadas de esta enfermedad.

Ese era el objetivo de Finding the words: Poetry for People Living with Dementia (Encontrando las palabras: Poesía para Gente Viviendo con Demencia). Conscientes de que una sola palabra puede tener un efecto evocador, la poeta local Maggie Hawkins orquestó un evento de lectura de versos.

Versos que, previamente, habían sido escritos por los protagonistas del evento. Según asegura la gaceta de Basingstoke, las fuentes de inspiración de los ancianos fueron la comida, sus lugares favoritos y los recuerdos.

El evento fue todo un éxito: mientras el público se deshacía en aplausos, los participantes se divertían envueltos en un halo de profesionalidad.

Steven Pough, trabajador del Hampshire County Council, señaló que: “ La poesía creada a partir de memorias y experiencias les recuerda sus vidas y les da un valor individual a cada uno de los que participaron”.

No es la primera vez que se emplea la literatura con fines terapéuticos. Una ONG británica, ‘Kissing it better’, se dedica a leer poesía a gente afectada por Alzheimer. En declaraciones de Darnley, una de las responsables de esta ONG, a France-Presse aseguraba que: “La poesía puede afectar, recuperar recuerdos, no sólo de emociones, sino también de la profundidad del lenguaje”.

El caso es que la literatura no sólo tiene su faceta curativa en libros de Jodorowsky, hay todo un campo de investigación neuronal por delante. Toda una pelota que desenmarañar para conocer cuáles son los efectos terapéuticos de versos y párrafos.