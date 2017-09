La editorial Diable vauvert ha anunciado que Virginie Despentes traducirá uno de los dos poemarios de Charles Bukowski todavía inéditos en francés, Sifting Through The Madness for the World, the Line, the Way... Pero todos sabemos que esto no puede ser verdad.

Por lo menos no en el sentido que normalmente damos al verbo traducir: expresar la literalidad de una lengua en otra. Las palabras del autor de Escritos de un viejo indecente no pueden significar lo mismo una vez hayan pasado por las manos de la autora de Teoría King Kong: toda la virilidad bravucona del americano, el prisma cipotudo desde el que contempla el mundo o su posado de bravucón no pueden salir indemnes de la reescritura.

No es una cuestión de domesticar, de normalizar y censurar, de encauzar a Bukowski por el camino de lo políticamente correcto.

De hecho, leer a Bukowski en la poesía de Virginie Despentes nos puede ayudar a descubrir que todo aquello de transgresor y extremo que parece haber en la literatura del norteamericano en realidad se ajusta bastante a los límites de lo normativo. Pensar a Bukowski desde Vernon Subutex empequeñece la provocación de La máquina de follar, la enmarca en otros límites.

Ni invisible ni traidora: la traducción de Despentes será un encuentro entre dos voces que se comunican entre ellas. Las ideas que las enfrentan no impiden que exista una fuerte intimidad entre ambas. La poética canalla de la francesa ha sido equiparada a la bribonería del americano, y considerada un "Bukowski en femenino" o "el Bukowski de nuestra literatura".

Ambos ponen la mirada en lo marginal, en la frustración, rabia y humillación de aquellos que han sido apartados de la sociedad, los excluidos que viven su destierro como un estigma.

Por ello, podremos leer a Bukowski en Despentes o leer el Bukoswki de Despentes, pero nunca una simple traducción de Sifting Through The Madness for the World, the Line, the Way al francés. Despentes no traducirá a Bukowski: lo transgrederá.

(Vía ActuaLitte)