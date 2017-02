Kim Kardashian ha creado un club de lectura

Siguiendo el ejemplo de otros famosos como Emma Watson o Mark Zuckerberg, Kim Kardashian acaba de dar el paso: abre un club de lectura.

Así lo anunciaba ayer la celebrity lo anunciaba a través de su propia cuenta de Twitter:

El club de lectura estará dirigido por la propia Kim junto a dos amigas, la modelo y presentadora Chrissy Teigen y la estilista de famosos Jen Atkin.

Aunque aún no hay muchas cosas claras respecto a la organización del club, ya saben dos de los datos fundamentales: la fecha —el lunes 6 de febrero— y el primer libro que se leerá, He visto la luz, de Betty J. Eadie.

La elección de esta lectura inicial podría ya darnos el tono de lo que serán el resto de las sesiones. Y es que He visto la luz es un clásico de los años 90 con un contenido bastante polémico. En su libro, Betty J. Eadie narra cómo regresó de la muerte tras pasar varios minutos sin vida en la mesa de un quirófano.

Ah, y cómo por el camino vio el Paraíso y habló con 3 ángeles.

Así pues, el club promete ser bastante poco convencional. Como por otra parte ya sugería la presencia de Chrissy Teigen, conocida por poseer uno de los revólveres más rápidos (y mortíferos) de todo Twitter.

De esta manera contestaba la mujer de John Legend a un usuario de la red social que le preguntó por el funcionamiento del club de lectura dada la poca información que Kim y ella habían proporcionado —se supone que todo sucederá a través de la app móvil de las Kardashians, pero nadie sabe nada:

I think you just get the book and read, my dude / dudette https://t.co/yZy5wllBJ4