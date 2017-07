Arte conceptual y mucha política: la editorial de Keanu Reeves es impresionante

“Espero que sea inmortal. El planeta necesita más gente como él”, dice un usuario en una página que intenta hacer creer que Keanu Reeves es también Carlo Magno y el actor de teatro Paul Mounet. Que es, en suma, inmortal.

Tomando esta teoría por cierta, no sería disparatado pensar que el actor está buscando nuevas emociones. Nuevas incursiones en distintas disciplinas artísticas. Presumiblemente cansado de más de un siglo -recordemos que Mounet era actor- dedicado a la interpretación, Reeves ha tenido escarceos con la música: toca el bajo y la guitarra.

Y ahora, cansado también de los acordes, ha decidido entrar en el mundo literario. No desde la perspectiva del autor -eso ya lo hizo a principios de década con Ode to Happiness y con Shadows-. Más bien desde la posición de editor.

Keanu Reeves, junto a Jessica Fleischmann y Alexandra Grant, ha fundado la editorial X Artist’s Books.

El espíritu de la editorial está vinculado, según señala su página web, a la creatividad, al diálogo, así como a la colaboración. Sin embargo, y a pesar de la celebridad que su editor inevitablemente transfiere a la empresa, X Artist's Books está dirigida a un público minoritario: la tirada de los primeros libros oscila alrededor de los mil ejemplares.

En declaraciones a LA Times, el actor de alma imperecedera ha señalado que: “ no son historias para leer antes de dormir; pueden ser hermosas, pero son complicadas”.

La prueba de ello son los dos libros que han publicado hasta la fecha.

The Artist’s Prison es una compleja obra que analiza las dificultades del artista a través de la descripción de crímenes y castigos de presos aislados en un ambiente kafkiano. El otro título, High Winds, es un viaje críptico, psicodélico, a través de ilustraciones y texto.

Los otros dos libros que están en la rampa de salida también hacen gala de un destacable componente artístico. Por un lado, (Zus) -un ensayo visual sobre las zonas periféricas de París- y, por otro, The Words of Others -una crítica de las políticas imperialistas estadounidenses-.

No miente, entonces, Reeves al asegurar que “ hay un fuerte sentido de interés político y social que atraviesa cada uno de estos volúmenes”.

Volúmenes que no sólo están regidos por principios textuales: hay un amplio cuidado de la estética y ganas de innovar. De crear historias en las que la imagen tenga una importancia capital.

Parece que el actor que interpretara a Neo ha decidido refugiarse, en vez de en una realidad artificial conocida como Matrix, en la literatura. Y aunque en realidad no sea inmortal, el usuario que comentaba lo deseable de su perennidad tenía razón: el planeta necesita más gente como él.