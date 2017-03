Un poema de Joshua Jennifer Espinoza para celebrar el #DíadelaVisibilidadTrans

Joshia Jennifer Espinoza perteneció al núcleo duro de la Alt Lit. Fue una de las autoras del movimiento que más luchó por darle visibilidad desde la poesía a la nueva generación de escritores transgénero en Estados Unidos.

Junto con otros autores de su generación como Manuel Arturo Abreu, Die Dragonetti o Jos Charles, Espinoza también ha creado una fuerte red de poetas trans que actúa desde distintas ciudades, actos, giras y publicaciones.

En 2016, Joshua Jennifer Espiniza publicó el emblemático libro “I’m alive, it hurts, I love it”con el que además se consolidó como una de las jóvenes firmas más influyentes del panorama literario de su país, algo que quedó constatado tras la publicación en 2016 de su segundo libro There should be flowers.

Este 31 de marzo, con motivo de la celebración del Día de la Visibilidad Trans, hemos querido recuperar uno de sus poemas más concisos pero importantes a propósito de cómo es descubrir que lo que dice tu cuerpo que eres no tiene que reflejar necesariamente lo que tú eres.

Mi primer amor

Mi primer amor fue el silencio.

Me construí desde cero

y nadie escuchaba.

Fue la mejor época de mi vida.

Solía llevar la ropa

a la lavandería

y rezar para que toda la niebla

del mundo me rodeara.

Dejaría que mis pensamientos

deambularan

sobre el rastro de los aviones.

Toda esa feminidad

atrapada en el techo

de mi boca.

Era como la miel.

Sabía que nunca

se estropearía.

Así que nunca os dije nada

sobre esto.