El efecto 'Jonerys' también estará en los libros

“Respeto la fantasía, pero no tolero las incoherencias ni la falta de verosimilitud”, es una frase que demuestra el carácter cíclico de la historia: la comunidad seriéfila empezó a formularla a finales de la tercera temporada de Lost y se repite con la séptima temporada de Juego de Tronos.

En el caso de la serie que sigue en antena, el pacto, tácito, había sido suscrito por creadores y consumidores: pasen los dragones, pasen las profecías, pasen las resurrecciones. ¿Que los cuervos alcancen velocidades soñadas por Elon Musk o que Daenerys sufra más con las heridas de Snow que con la muerte de uno de sus dragones?

Por ahí si que no pasamos, parece afirmar la entelequia que compone la comunidad de Juego de Tronos.

Ironías de la vida. Uno se pega seis años esperando a que Daenerys llegue a Poniente, imaginando cómo sería derrotar a los Lannister con dragones, fantaseando con un encuentro entre Jon y Dany y cuando sucede…

"Sería vomitivo e insultante que los dos personajes más sobrevalorados de la serie terminen juntos. Que los Otros se los lleven a ellos y a su repugnante amor provocado por el fanfiction", se puede leer en un foro.

Así que era eso. El sueño húmedo de quienes no habitan el mundo fantástico de George R.R. Martin...

Noel Ceballos, autor de uno de los análisis más brillantes del último capítulo, dice: “Kit Harington ya puede estarle agradecido a los showrunners por otro episodio que es, en esencia, una pieza de fanficion protagonizada por Jon Nieve, el héroe infalible”.

Que levante la mano quien quiera Jonerys pic.twitter.com/CnhZdCrXMY — Arya Flint (@aryaflintstark) 19 de agosto de 2017

No sorprende que el curso idílico que están tomando algunos acontecimientos de esta temporada pudiera acabar llamando a engaños: la palabra Disney acompañando a Jonerys (Jon y Daenerys) es bastante frecuente, sí. Pero Juego de Tronos no es, precisamente, una serie que se caracterice por complacer los deseos de sus consumidores.

Además, Martin ya avisó que el final sería agridulce.

Cabe tener en cuenta que Jonerys es, desde el punto de vista político, la opción más viable: si no existieran los caminantes blancos, a Daenerys le vendría que ni pintada una alianza con el Rey del Norte para dominar la zona más fría de Poniente sin dañar a un solo inmaculado.

Jon y Daenerys parecen destinados a estar juntos. Sus historias son muy parecidas: ambos exiliados por su origen, ambos huérfanos de padre por culpa de los Lannister y de madre por problemas durante el parto. Maduraron como personas entre salvajes y sus respectivas parejas —salvajes— murieron.

A pesar de que una de las cosas que más chirría en esta historia es el carácter incestuoso de un posible arrejuntamiento entre tía y sobrino, conviene echar un vistazo al árbol genealógico de los Targaryen.

Cersei y Jamie son unos principiantes en comparación con Aegon I el Conquistador, quien se casó con sus dos hermanas para mantener la pureza del linaje.

De cualquier forma, pase lo que pase —y sabiendo que el próximo capítulo se llama The Dragon and The Wolf todo parece indicar que pasará lo que pasará—, Jonerys es un hecho que no debe ser atribuido únicamente al lobby de la fanfiction, pues en palabras de George R. R. Martin (recuperadas recientemente por Alan Taylor y supuestamente pronunciadas en un rodaje de la primera temporada) aprendemos que: “La relación entre Jon y Daenerys is the whole point”.

Entonces, ¿se toleraría más esta unión si Winds of Winter hubiera sido publicado antes de esta temporada y en él se viera reflejada el Jonerys?

Todo parece indicar que sí, que la gente quiere el sello de aprobación de Martin, y no el de Benioff y Weiss.

Sea como sea, y pase lo que pase, para aquellos que califican de vomitiva esta unión, siempre quedará la esperanza de que, en los diferentes derroteros que asuma el autor en los libros, la resurrección de Snow haya sido un sueño de Resines.