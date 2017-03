“Es difícil vivir el momento; preferimos estar tan lejos de nosotros como sea posible”

Cuando la actriz Emma Roberts tenía 18 años, se encontraba en un apartamento neoyorquino con un chico. Él era, o decía ser, escritor. Y quería escribir. Así que tomó un libro de su estantería y se lo entregó a Emma Roberts para que se entretuviera mientras él trabajaba.

Sin embargo, lo que posiblemente no esperaba ese chico es que Robert s se convirtiera en una fan absoluta de la autora que firmaba aquel libro: Joan Didion.

El libro que entonces llegó a las manos de la joven actriz se titulaba Play It As It Lay, y sería solo el primero de los muchos que Emma Roberts devoró de la escritora californiana, tal y como ha revelado la actriz en un ensayo .

Por ello, no es extraño que Roberts —cuyas lecturas de Didion "dieron forma" a su vida, pero que no volvió a ver al aspirante a escritor— haya elegido South and West: from a notebook, la publicación más reciente de Joan Didion, como primer libro para su club mensual de lectura.

Así, la actriz y sobrina de Julia Roberts se suma a otras celebrities (Emma Watson, Barack Obama o Resse Whiterspoon) que, demostrando una sensibilidad literaria, han tratado de mantener una comunicación fluida con su comunidad de lectores.

El club se llama Belletrist, está coordinado por Roberts y su amiga Karah Preiss y empieza por todo lo alto: con una entrevista en exclusiva a la propia Joan Didion.

La autora de libros tan legendarios como El año del pensamiento mágico ha hablado largo y tendido con Emma Roberts sobre periodismo, muerte, cine o escribir novelas.

Ya sea discutiendo sobre ser poco convencional ("creo que ser raro es una maldición para cualquiera [...] pero te da una perspectiva inusual. Te deja sin sitios a los que ir") o hablando de la relación que mantenemos con nuestro pasado ("A veces me siento desconectada de mis yoes pasados. Pero lo superamos porque hay que superarlo. Si no, te ahogas. Si no, el trabajo se vuelve imposible"), Didion ofrece una mirada lúcida sobre nuestras vidas y sobre la oscura edad política que vivimos.

En un momento, Emma Roberts pregunta a Joan Didion si su trabajo como periodista le hizo más complicado "vivir el momento", porque su vida se entremezcla con su trabajo.

Y la respuesta de Didion, si bien puede parecer algo pesimista, también ofrece una manera inteligente y sensible de afrontar nuestra lucha constante con nosotros mismos:

"Tu vida es siempre tu vida, al margen de como la uses. Es difícil vivir el momento. Es difícil porque preferimos no hacerlo. Preferimos vivir tan lejos de nosotros como sea posible".