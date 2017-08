Netflix anuncia dos documentales para homenajear a Joan Didion y Gay Talese

Los lectores de Joan Didion y Gay Talese están de enhorabuena. Netflix ha anunciado que en otoño de este 2017 pondrá a disposición de sus usuarios dos documentales sobre sus figuras.

El de Joan Didion lo dirige su sobrino y actor —salió en Dallas Buyers’ Club— Griffin Dunne. Está orquestado en base a entrevistas e imágenes de archivo: es un documental de vocación autobiográfica. Y eso, en Joan Didion, son palabras mayores. A los cinco años aprendió a escribir, trabajó en Vogue durante los 60, en los 70 le diagnosticaron esclerosis múltiple, publicó miles de artículos, así como una docena de obras de ficción y no ficción. Su marido y su hija fallecieron en este milenio, dando lugar a uno de sus libros más espectaculares: El año del pensamiento mágico.

Por su parte, el documental sobre Gay Talese, versará sobre El motel del voyeur, uno de los libros más polémicos de 2016 y se estrenará este octubre en el Festival de Cine de Nueva York, antes de formar parte del catálogo de Netflix. El libro es, básicamente, una recopilación de las anécdotas de dudosa credibilidad e ilegal obtención que Gerald Foos, gerente del motel, contó al periodista de ascendencia italiana. Figura y emblema del Nuevo Periodismo, autor de artículos brillantes como 'Sinatra está constipado', El motel del voyeur no está a la altura de la calidad que se le presupone a uno de los periodistas más importantes del siglo pasado.

El documental, por cierto, se llamará Voyeur y el de Joan Didion, Joan Didion: The Center Will Not Hold.

Y es una buena noticia que vayan a salir a la vez porque ayuda a poner a sus autores en el lugar que merecen estar para el gran público.