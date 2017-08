La tierna minuciosidad de Jeanne Moreau que Joyce Carol Oates no pudo soportar

Hay detalle en una escena de Jules et Jim, la película de François Truffaut, que define perfectamente la tierna minuciosidad que Jeanne Moreau mostraba en su trabajo. Una impetuosidad contenida que se reveló cuando estaba interpretando 'Le torubillon', una canción que bien podía ser un resumen tanto de su personaje como de lo que Jeanne Moreau pasó a representar en tanto que estrella de la nouvelle vague.

Es solo un momento. Jeanne Moreau se equivoca con la letra de la canción y dirige la mirada fuera de plano, hacia al lugar donde ahora sabemos que estaba el director. Le hace un gesto con las manos a Truffaut, indicándole que ha girado el verso. Sin embargo, Truffaut le dice que siga adelante. A Moreau se le escapa una sonrisa y sigue con la canción.

El encanto natural de Moreau, su entusiasmo y su vibrante energía explotan en esta pequeña secuencia, que dura apenas unos segundos y que Truffaut decidió incluir en el montaje final de la película.

Y es precisamente en estos términos que Joyce Carol Oates recuerda a Jeanne Moreau.

Tras la noticia de la muerte de la actriz, fallecida esta misma semana, la escritora americana explicó a través de su cuenta de Twitter cómo la conoció, detallando los motivos por los que no solo vivió su encanto natural, su entusiasmo y su vibrante energía, sino que también los sufrió.

Moreaeu llevaba años prendada de la obra de la americana y en 1996 viajó hasta Princeton para proponerle una colaboración. Había descubierto a Oates veinte años atrás, cuando tras un divorcio se instaló en Nueva York. Ahora Jeanne quería adaptar una de sus novelas, Solsticio, y le pidió que se encargara del guión. Oates aceptó.

"La belleza de Jean Moreau estuvo impregnada de su entusiasmo, de su energía, de su inteligencia, de aquello que los franceses acertadamente llaman joie de vivre."

Moreau había empezado a dirigir en 1976, con la película Lumière. La pelicula no funcionó, como tampoco lo hizo tres años más tarde La adolescente. El último intento en el mundo de la dirección fue un documental sobe Lilian Gish, la actriz de cine mudo.

Quizá por estas difíciles experiencia con la dirección, Moreau convirtió el proyecto en un infierno para Oates.

"Solo la intervención de mi agente de Hollywood me salvó de una perpetua y sisifea ordalía de reescritura y revisión continua".

Moreau se la llevó a buscar localizaciones a lo largo de Dealware River. Ella seguía siendo una estrella y, en todos los hoteles que paraban, la gente la reconocía. Jeanne se mostraba encantadora con todo el mundo, y de cada sitio en el que se hospedaban decía que se iba a convertir en el escenario de la película.

Though in fact Jeanne Moreau was tres belle, if she'd been tres laide she would have willed herself belle, you would have seen her as belle.