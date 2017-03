Stephen King y James Franco se han aliado para presentar un proyecto conjunto

Le has visto en la tele, en el cine y en las pasarelas, has leído sus novelas, sus poemas y sus adaptaciones literarias, has sido testigo de sus pinitos en el mundo de la música, has estudiado cada pincelada que ha dado sobre el lienzo y ahora le escucharás leerte una novela de Stephen King.

James Franco —o quienes quieran que sean las personas que componen al hombre más versátil del siglo XXI— ha prestado su voz para leer The Dead Zone, la novela publicada en 1979 por Stephen King.

El libro, que cuenta la historia de Johnny Smith, un hombre que tras un largo coma puede ver el futuro, ya fue adaptado en formato cinematográfico en 1983 y en formato televisivo en 2002.

Entre Franco y King se han dorado la píldora mutuamente. Por un lado, el primero ha dicho del segundo que “se trata de uno de los autores más placenteros de leer o escuchar”. Y el novelista ha dicho del actor: “Sabía que Franco capturaría perfectamente la esencia de The Dead Zone”.

No es la primera vez que Franco da vida a un papel creado por King, que protagonizó la serie 11.22.63, basada en la novela homónima de King. Ahora será necesario esperar un mes –el audiolibro se publica el 25 de abril- para conocer el impacto del producto entre el público sajón.