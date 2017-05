J.K Rowling pide perdón por matar a un personaje de la saga Harry Potter

Es duro, cínico y puede que difícil de comprender, pero la muerte en ficción puede llegar a doler más que una pérdida sobre la tierra. Quién más quién menos ha soltado alguna lagrimilla con Hachiko, con La dama de las camelias o con la muerte de Severus Snape.

Precisamente por esa última muerte, por la de Snape, la artífice de ese asesinato –que no la asesina- ha pedido perdón por llevarlo a cabo. Tal cual. J.K Rowling ha expiado sus pecados a través de Twitter.

Y es que, cada dos de mayo desde 2015 y en conmemoración con el aniversario de la Batalla de Hogwarts, Rowling pide perdón por cargarse a un personaje: en 2015 fue Fred Weasley y en 2016, Remus Lupin. Ahora, diez años después de saber que se fue al corral de los quietos, ha sido el turno de Snape.

Snape, el personaje interpretado por Alan Rickman, murió en la Batalla de Hogwarts en el séptimo y último libro de la saga. Y hay gente que no se puede permitir perdonar a Rowling.

Luchando contra estos potterlieber rencorosos, Rowling ha dicho: “Bien, aquí va. Por favor, no empiecen guerras sobre el asunto, pero este año me gustaría disculparme por matar a (susurros)… Snape. *Me pongo a cubierto*”

Aunque la noticia ha sido recibida con diversidad de opiniones, parece que estas disculpas han servido para que la gente – esa gente que intenta encontrar a lo largo de la saga motivos que puedan desmentir la muerte de Snape- se reafirme en su postura de no perdonar a Rowling.