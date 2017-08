J.K. Rowling pide disculpas por un tuit sobre Trump

La guerra personal de J.K. Rowling contra Donald Trump continua y en las últimas horas nos ha dejado uno de los episodios más inesperados: la escritora se ha disculpado. No obstante, las disculpas no estaban dirigidas a Trump, sino a otra persona.

La historia empezó cuando la creadora de Harry Potter acusó a Trump de ignorar el saludo de un niño discapacitado y tildó el gesto de “horrible”.

Marjorie Kelly Weer, la madre del niño, dándose por aludida, escribió que: “Si alguien, por favor, puede hacer llegar un mensaje a J.K. Rowling: Trump no despreció a mi hijo y Monty ni siquiera estaba intentando estrechar su mano”.

El mensaje llegó a Rowling y ésta, presumiblemente arrepentida, ha respondido a la madre: “Claramente he proyectado en esas imágenes mis propias sensibilidades sobre el asunto de que a la gente discapacitada se le ignore o mire por encima y si ello ha ocasionado cualquier angustia a ese niño o a su familia, me disculpo sin reservas”.

Y acto seguido ha eliminado los tweets previos a esta historia.

Como ya hemos dicho en otras ocasiones, Rowling no tiene ningún problema en disculparse cuando se equivoca y ésta es una de las razones que la elevan a la categoría de candidata a dirigir el mundo:

