J.K. Rowling desvela el título de su nuevo libro a través de un acertijo

La cuarta novela de la saga que J.K Rowling está escribiendo bajo el pseudónimo de Robert Galbraith ya tiene título.

Ayer una usuaria de Twitter le preguntaba a la escritora británica si podía dar una pista sobre cómo se llamará la cuarta parte de la serie literaria de Cormoran Strike. Y, J.K. Rowling, en forma de ahorcado, sugirió el título. Fue entonces cuando se lanzaron hasta 1.400 respuestas de personas que jugaron a ser Sandro Rey.

Apenas una hora de bombardeo a la cuenta de J.K. Rowling bastaron para que se alzase el ganador: un usuario llamado Big Daddy dijo que el libro se llamaría Lethal White. Dio en el blanco y J.K. Rowling prometió enviarle una copia firmada cuando tuviera el libro acabado.

Ladies and gentlemen, we have a winner. https://t.co/2aOXDYi6qA — J.K. Rowling (@jk_rowling) 14 de marzo de 2017

Inmediatamente después, J.K. Rowling dijo que se volvía a poner manos a la obra con el capítulo 23.

Lethal White será la continuación de The Cuckoo’s Calling (2013), The Silkworm (2014) y Career of evil (2015).